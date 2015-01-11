2021-03-15YEKT09:00:00 | Губерния Главные моменты истории православия в России обсудили специалисты в стенах главной библиотеки Южного Урала Источник: ЧОУНБ









В Челябинске состоялась научно-практическая конференция «Православие в книжной культуре Южного Урала», посвященная Дню православной книги. Организаторами форума выступили министерство культуры региона, Челябинская епархия Русской Православной Церкви и Челябинская областная универсальная научная библиотека, сообщает пресс-служба ЧОУНБ.В Челябинской области ежегодно отмечается важный праздник – День православной книги, в рамках которого на площадке ЧОУНБ проводится научно-практическая конференция «Православие в книжной культуре Южного Урала». Мероприятие призвано поднять авторитет чтения, привлечь внимание к содержательной книге и почтить труды тех, кто веками создавал национальное богатство страны.«Когда мы говорим о православной литературе, то имеем в виду не только Священное писание, богословскую или церковно-историческую литературу, но еще и художественные произведения, – подчеркнул митрополит Челябинский и Миасский Григорий. – Мы имеем в виду добрые книги, которые в первую очередь помогут духовно возрасти и воспитать человека, особенно наше молодое поколение».Участники конференции обсудили особенности православных книг, возрождение храма Александра Невского в Челябинске, историю православия в России.Помимо докладов, читатели и гости ознакомились с лучшими православными книгами XVII–XIX веков из фонда Челябинской областной универсальной научной библиотеки. Кроме богослужебных книг здесь были представлены и нотные, точнее, «крюковые» рукописи, а также памятники поморской старообрядческой письменности.«Сегодня в рамках национального проекта “Культура” выделяются средства на сохранение книжных памятников и их перевод в электронный формат. Так, в 2020 году было оцифровано 130 наименований, около 37 тысяч страниц. Цифровые копии пополнили Уральскую электронную библиотеку и теперь доступны для всех категорий пользователей», – рассказал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.Сокровищницей Публичной библиотеки является отдел редких книг. Он хранит свыше 14 тысяч экземпляров ценных изданий, распределенных в 23 коллекции. Одна из них – коллекция книг кириллического шрифта XVI–XX веков, включающая не только печатные, но и рукописные книжные памятники.На портале Публичной библиотеки (в разделе «Книжные памятники») размещен каталог рукописных изданий Челябинской области, который является региональным сводом рукописных книг кириллической традиции. Он отражает информацию о 191 книжном памятнике, хранящемся в библиотеках, музеях и других организациях Челябинской области. База данных включает в себя полное научное описание, фотографии переплетов и первых страниц, владельческих записей и помет, штаммов и вставок. Также она снабжена обширным аннотированным справочным аппаратом – указателем имен, географическим указателем, указателем инципитов и хронологической таблицей.







Источник: ЧОУНБВ Челябинске состоялась научно-практическая конференция «Православие в книжной культуре Южного Урала», посвященная Дню православной книги. Организаторами форума выступили министерство культуры региона, Челябинская епархия Русской Православной Церкви и Челябинская областная универсальная научная библиотека, сообщает пресс-служба ЧОУНБ.В Челябинской области ежегодно отмечается важный праздник – День православной книги, в рамках которого на площадке ЧОУНБ проводится научно-практическая конференция «Православие в книжной культуре Южного Урала». Мероприятие призвано поднять авторитет чтения, привлечь внимание к содержательной книге и почтить труды тех, кто веками создавал национальное богатство страны.«Когда мы говорим о православной литературе, то имеем в виду не только Священное писание, богословскую или церковно-историческую литературу, но еще и художественные произведения, – подчеркнул митрополит Челябинский и Миасский. – Мы имеем в виду добрые книги, которые в первую очередь помогут духовно возрасти и воспитать человека, особенно наше молодое поколение».Участники конференции обсудили особенности православных книг, возрождение храма Александра Невского в Челябинске, историю православия в России.Помимо докладов, читатели и гости ознакомились с лучшими православными книгами XVII–XIX веков из фонда Челябинской областной универсальной научной библиотеки. Кроме богослужебных книг здесь были представлены и нотные, точнее, «крюковые» рукописи, а также памятники поморской старообрядческой письменности.«Сегодня в рамках национального проекта “Культура” выделяются средства на сохранение книжных памятников и их перевод в электронный формат. Так, в 2020 году было оцифровано 130 наименований, около 37 тысяч страниц. Цифровые копии пополнили Уральскую электронную библиотеку и теперь доступны для всех категорий пользователей», – рассказал министр культуры Челябинской области.Сокровищницей Публичной библиотеки является отдел редких книг. Он хранит свыше 14 тысяч экземпляров ценных изданий, распределенных в 23 коллекции. Одна из них – коллекция книг кириллического шрифта XVI–XX веков, включающая не только печатные, но и рукописные книжные памятники.На портале Публичной библиотеки (в разделе «Книжные памятники») размещен каталог рукописных изданий Челябинской области, который является региональным сводом рукописных книг кириллической традиции. Он отражает информацию о 191 книжном памятнике, хранящемся в библиотеках, музеях и других организациях Челябинской области. База данных включает в себя полное научное описание, фотографии переплетов и первых страниц, владельческих записей и помет, штаммов и вставок. Также она снабжена обширным аннотированным справочным аппаратом – указателем имен, географическим указателем, указателем инципитов и хронологической таблицей. Источник: ЧОУНБ AzAzA 2021-03-15YEKT09:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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