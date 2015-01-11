Более 12 тысяч обращений от южноуральцев поступило через платформу обратной связи с ноября 2020 года

По данным Центра управления регионом, чаще всего жители Челябинской области задавали вопросы о вакцинации от коронавируса и уборке снега.К системе платформы обратной связи (ПОС) в Челябинской области подключены все министерства и муниципалитеты. До конца года цифровая платформа обратной связи (ПОС) «Госуслуги. Решаем вместе» будет запущена во всех субъектах страны. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Платформа создана по поручению президента Владимира Путина в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» нацпроекта «Цифровая экономика». Новая площадка позволит организовать работу с обращениями граждан с контролем оперативного решения вопросов. Кроме того, с ее помощью можно проводить онлайн-опросы по социально значимым для населения темам, например, по выбору объектов для благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» (национальный проект «Жилье и городская среда»).«При формировании Координационного центра правительства особый акцент сделан на возможности получения оперативной, качественной обратной связи от населения, функционал ПОС позволяет решить эту задачу. И руководители цифровой трансформации должны осуществлять клиентский сервис работы платформы, в том числе отслеживая качество отработки обращений граждан, формируя матрицу системных проблем для дальнейшего принятия органами власти своевременных и грамотных управленческих решений. Важная опция для граждан на цифровой платформе – это возможность отследить статус обработки обращения, а также оценить по итогам качество полученного ответа или решения», - отметил Дмитрий Чернышенко.По данным ЦУР Челябинской области, с ноября 2020 года от южноуральцев поступило через платформу обратной связи более 12 тысяч обращений. Чаще всего жители задавали вопросы о вакцинации от коронавируса и уборке снега.Внедрение цифровой платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» началось в 2019 году при участии Минцифры России и девяти пилотных регионов страны. На сегодняшний день в ПОС создано более 16,5 тыс. личных кабинетов органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и иных организаций пилотных субъектов.