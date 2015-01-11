Вход в нацпарк «Таганай» для жителей Златоуста будет бесплатным

За достаточно короткий период времени с октября 2020 года по январь 2021 года в Озерске произошло три убийства. Особо тяжкие преступления были совершены на семейно-бытовой почве на фоне алкогольного опьянения Подробнее
В 2021 году событие пройдет в городе Салехарде в формате кейс-форума, состоящего из 7 образовательных, но в тоже время практических треков, каждый из которых в результате будет иметь готовые продукты, такие как экоакция по очистке берега в поселке Салемал, короткометражный фильм, маршрут для путешествия и другие. Форум пройдет очно в течение недели с 3 по 9 июля, но с подготовкой участников в онлайн-формате с 1 июня по 2 июля. Участниками станут 350 молодых профессионалов в возрасте от 18 до 35 лет. Ежегодно форум меняет место проведения: впервые регионом-организатором стал Ямал. Отличать событие будет не только знакомством с богатыми природным и культурным достояниям (этнографическая поездка в стойбище, восхождение к леднику Романтиков), но и организация форума внутри городского пространства, общефорумные мероприятия будут доступны для посещения местными жителями.Форум является одним из событий всероссийской форумной кампании, особенность которого заключается в формировании образовательной программы, основанной на принципе соавторства и распределению за каждым их субъектов федерального округа функций и ответственности за реализацию программы тематических площадок:«Урал экологичный» – Ямало-Ненецкий автономный округ;«Урал туристический» – Ямало-Ненецкий автономный округ;«Урал урбанистический»– ХМАО;«Урал цифровой» – Свердловская область;«Урал творческий» – Тюменская область;«Урал образовательный» – Челябинская область;«Урал исследовательский» – Курганская область.Общее количество участников: 350 человек в возрасте от 18 до 35 лет. В их числе: по 50 представителей от каждого из субъектов Уральского федерального округа, 20 – представителей других субъектов РФ, 20 – соотечественников из стран ближнего и дальнего зарубежья.Заявочная кампания и отбор участников пройдет с 1 апреля по 31 мая 2021 года; подготовительный заочный этап – с 1 июня по 2 июля 2021 года; очный этап – с 3 по 9 июля 2021 года. Подготовительный заочный этап форума будет организован в онлайн-формате и предполагает образовательную и предварительную работу в дистанционном формате. Данный этап направлен на подготовку и проработку кейсов, реализуемых на протяжении очного этапа форума в зависимости от выбранных участниками треков. Очный этап предполагает деятельность на территории проведения, включая решение кейс-задач в рамках выбранного трека, а также участие в образовательной, туристической, спортивной, культурной, творческой и иных программах, реализуемых организаторами.Форум молодежи «УТРО» – это крупнейшая образовательная молодежная площадка, на которой участники, получают дополнительные знания и компетенции, презентуют социальные проекты и борются за гранты.Организатором форума является департамент молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа. Соорганизаторами форума являются Федеральное агентство по делам молодежи, Департамент внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа, Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, Департамент образования и молодежной политики Ханты Мансийского автономного округа – Югры, Главное управление молодежной политики Челябинской области, Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области; Департамент образования и науки Курганской области.Официальный сайт форума: www.forumutro.ru. Группа в социальной сети «ВКонтакте»: www.vk.com/forum.utro, аккаунт в Инстаграм: instagram.com/ytro_2020. Подробнее
Туристам из других городов придется платить за разрешение на посещение 150 рублей. Нововведение начнет действовать с 15 марта, сообщает пресс-служба НП «Таганай».Постановление Правительства России, которое установило порядок определения платы для физических лиц за посещение особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения, вступило в силу 22 июля 2020 года.В соответствии с документом, плата за одно посещение национального парка «Таганай» составит 150 рублей. Платить за поход придется туристам из городов Челябинской области и других регионов. От платы освобождены жители Златоуста и поселка Магнитка Кусинского района.«Бесплатный вход в национальный парк не значит, что при его посещении не нужно оформить разрешение, как того требует Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях», - отметила исполняющая обязанности директора национального парка «Таганай» Эльвина Новоселова. – Потому жителям Златоуста и Магнитки тоже будет необходима регистрация. Чтобы подтвердить право на получение льготы, потребуется предъявить паспорт с местной пропиской (или его копию) или водительское удостоверение». Оформить разрешение златоустовцы по-прежнему смогут в визит-центре Центральной усадьбы «Таганая», а также в визит-центре на Семибратке. Жителям Магнитки выпишут абонементы на один квартал – для этого потребуется подать заявление. Причем оформление абонементов организуют прямо в поселке. О дате, времени и месте работы мобильного пункта сотрудники национального парка сообщат дополнительно. Льготы при оформлении разрешения на посещение «Таганая» предоставляются также инвалидам и ветеранам войны, дошкольникам и школьникам, пенсионерам, а также еще нескольким категориям граждан. Полный список есть на сайте национального парка (здесь).Справочно: Национальный парк «Таганай» образован 5 марта 1991 года на Южном Урале вблизи города Златоуст (Челябинская область), на границе Европы и Азии. Площадь парка 568 кв. км, территория включает в себя таганайский горный массив. Здесь почти нетронутыми сохранились ценные экологические системы: горные тундры и луга, подгольцовые редколесья и реликтовые леса, и встречаются вместе животные и растения, характерные для центральной полосы Европейской России, русского Севера, Поволжья, Урала, Западной и Центральной Сибири, Казахстана.В 2020 году в национальном парке «Таганай» побывало 176 тысяч 525 туристов.