У озерских садоводов появилась поддержка в Собрании депутатов

15 марта в центре местного отделения партии «Единая Россия» состоялся прием депутата Собрания депутатов Ольги Юминовой.

Первыми к депутату обратилась группа пенсионеров-дачников (Замятина Раиса Ивановна, Саттарова Роза Федоровна, Лабич Лидия Федоровна), они попросили изменить движение садового маршрута №17, с помощью которого в летний сезон они добираются до товариществ, находящихся в районе разъезда "А". Как объяснили садоводы, автобус делает в городе всего две остановки - на площади Курчатова и на площади Ленина, хотелось бы увеличить количество остановок в "старом городе" и на ДОКе для удобства пожилых пассажиров. Стоимость проезда роли не играет. В ответ на обращение Ольга Юминова пообещала взять вопрос в проработку и вынести его на обсуждение депутатов на ближайшей комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и природопользованию.

Также за помощью к депутату обратились две озерчанки - Вера Алексеевна и Татьяна Борисовна - с просьбой разъяснить, какими полномочиями по закону наделен председатель СНТ. У членов СНТ возникли разногласия. Ольга Юминова, по совместительству председатель Озерского отделения ООО «Союз садоводов России», дала консультацию и договорилась с юристом общества «Союз садоводов России» об оказании женщинам правовой поддержки.

Ольга Юминова:

- На встречу со мной в депутатский центр местного отделения партии «Единая Россия» приходят, как правило, озерчане с «садовыми» вопросами – и это понятно, если учитывать мой статус председателя Озерского отделения ООО «Союз садоводов России». Большинство обращений вызвано незнанием гражданами основ деятельности СНТ, а также нежеланием председателей некоторых товариществ вести с людьми прямой и честный диалог. В связи с этим, я считаю, в Озерске необходимо организовать обучающий семинар по правовой грамотности для садоводов. Со своей стороны, готова принять в его подготовке и проведении самое активное участие.

Следует отметить, что помимо диалога, который Ольга Юминова ведет на площадке «Единой России», у нее налажен прямой контакт с жителями избирательного округа №4 (ул. Бажова д. 16, 22, 24, 26, 32, 34, 36; ул. Космонавтов д. 19, 23, 25, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42; ул. Набережная д. 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69; мкр. Заозерный д. 1, 5).

- В моем округе, в каждом дворе, есть инициативная группа жителей – с ними я поддерживаю постоянную связь, совместно мы стараемся решать все актуальные вопросы, в основном, связанные со сферами ЖКХ и благоустройства придомовых территорий.



Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа