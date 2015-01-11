Информация для пользователей печного отопления

Уважаемые жители округа!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба» информирует о необходимости проверки исправности печного отопления:

для этого необходимо:

проверить наличие трещин в дымовой трубе и самой печи (при необходимости заделать их строительным раствором);

очистить трубу и дымоход от сажи;

при отсутствии металлического листа перед топкой необходимо прибить его (размер листа 50 на 70 см), тогда выпавшие из топки угольки не станут причиной возгорания.

При топке печи необходимо выполнять основные правила ее эксплуатации:

не перекаливайте печь, от этого могут появиться трещины;

следите за тем, чтобы из топки не выпадали горящие угли;

не сушите у печи дрова, лучину, пиломатериалы;

не вешайте над печью для просушки одежду;

не применяйте для растопки легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

мебель, занавески и другие горючие материалы располагать не ближе 0.5 м от топящейся печи.

В случае пожара звоните по телефону «01» (101 или 112 для абонентов сотовой связи).