2021-03-17YEKT06:00:00 | Губерния На Южном Урале пройдут олимпиады и конкурсы для студентов вузов и ссузов Источник: пресс-служба Правительства Челябинской области









В Челябинской области традиционно весна ознаменована проведением олимпиад и конкурсов профессионального мастерства для студентов и мастеров производственного обучения среднего профессионального образования региона. Мероприятие проводится в рамках реализации национального проекта «Образование» регионального проекта «Молодые профессионалы».В 2021 году областные олимпиады профессионального мастерства проводятся для студентов по 13 укрупненным группам специальностей. Мастера производственного обучения будут соревноваться в рамках конкурсов профессионального мастерства.Студентам будет предложено несколько форматов и вариантов заданий – от теоретического блока до профессионального, а мастерам производственного обучения в дополнение к этому придется продемонстрировать свои педагогические навыки и практические умения в рамках задания, которое сформировано на базе конкурсной документации с применением методик Ворлдскиллс Россия.В этом году официальную регистрацию для участия прошли 176 студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования. Самыми популярными направлениями в этом году стали: «Информатика и вычислительная техника», «Машиностроение», «Техника и технологии наземного транспорта». Среди 97 зарегистрированных мастеров производственного обучения больше всего представляют направления «Техника и технологии наземного транспорта» и «Сервис и туризм».Конкурсная часть по всем направлениям пройдет на базе профессиональных образовательных организаций региона с 16 по 17 марта.Итоги областных олимпиад и конкурсов профессионального мастерства будут оглашены уже в привычном онлайн-формате 18 марта в 12:00.Подробную информацию по каждому направлению можно получить на площадках проведения или на сайте worldskills74.ru в разделе «Наши проекты»/ «Олимпиады и конкурсы профессионального мастерства». Источник: пресс-служба Правительства Челябинской областиВ Челябинской области традиционно весна ознаменована проведением олимпиад и конкурсов профессионального мастерства для студентов и мастеров производственного обучения среднего профессионального образования региона. Мероприятие проводится в рамках реализации национального проекта «Образование» регионального проекта «Молодые профессионалы».В 2021 году областные олимпиады профессионального мастерства проводятся для студентов по 13 укрупненным группам специальностей. Мастера производственного обучения будут соревноваться в рамках конкурсов профессионального мастерства.Студентам будет предложено несколько форматов и вариантов заданий – от теоретического блока до профессионального, а мастерам производственного обучения в дополнение к этому придется продемонстрировать свои педагогические навыки и практические умения в рамках задания, которое сформировано на базе конкурсной документации с применением методик Ворлдскиллс Россия.В этом году официальную регистрацию для участия прошли 176 студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования. Самыми популярными направлениями в этом году стали: «Информатика и вычислительная техника», «Машиностроение», «Техника и технологии наземного транспорта». Среди 97 зарегистрированных мастеров производственного обучения больше всего представляют направления «Техника и технологии наземного транспорта» и «Сервис и туризм».Конкурсная часть по всем направлениям пройдет на базе профессиональных образовательных организаций региона с 16 по 17 марта.Итоги областных олимпиад и конкурсов профессионального мастерства будут оглашены уже в привычном онлайн-формате 18 марта в 12:00.Подробную информацию по каждому направлению можно получить на площадках проведения или на сайте worldskills74.ru в разделе «Наши проекты»/ «Олимпиады и конкурсы профессионального мастерства». AzAzA 2021-03-17YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: На Южном Урале стартует масштабный чемпионат профессионального мастерства

На Южном Урале наградили лучших студентов профессиональных образовательных ...

В Челябинске стартует конкурс «Сердце отдаю детям»

Конкурс «Педагог года — 2016» стартовал!

Стипендии ЗСО лучшим {comments_news}