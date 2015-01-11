2021-03-17YEKT13:00:00 | Губерния В Челябинске прошла Межсекторная стратегическая сессия по поддержке семей с детьми Источник: Аппарат ОПЧО









16 марта на площадке Молодежного ресурсного центра состоялась Межсекторная стратегическая сессия по поддержке семей с детьми и развитию Семейного ресурсного центра в Челябинской области, организованная Общественной палатой Челябинской области совместно с Ассоциацией организаций по защите семьи, АНО «Союз родителей».В мероприятии приняли участие члены и эксперты Общественной палаты Челябинской области, первый заместитель министра образования Челябинской области Елена Коузова, первый заместитель министра социальных отношений Челябинской области Ирина Скалунова, заместитель начальника отдела охраны материнства и детства Управления здравоохранения города Челябинска Галина Москович и представители некоммерческих организаций.Стратегическая сессия состоялась в рамках федерального проекта «Семья. ЗаРождение», поддержанного Фондом президентских грантов. Проект направлен на развитие сети Семейных ресурсный центров в пилотных регионах России, в том числе в Челябинской области.В рамках встречи участники определили стратегические цели и задачи по семейно-демографическому развитию области, обсудили наиболее острые проблемы региона и наметили совместные шаги по решению проблем.Одним из эффективных механизмов интеграции действий участников сферы защиты семьи и детства - кластерное (сетевое) взаимодействие. Создание кластера направлено на решение множества важных вопросов жизни российской семьи. Причем со значительным расширением спектра целевых аудиторий: от социально уязвимых категорий населения, которые уже являются получателем социальной поддержки, до обычной семьи, которая нуждается в консультационной помощи в вопросах воспитания детей или формирования дополнительных источников доходов.Год назад в Челябинске прошел круглый стол по развитию семейно-ориентированной среды в регионе с участием председателя Ассоциации организаций по защите семьи, члена Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка, члена Экспертного совета комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Марией Филиной. За этот год при поддержке субсидии Министерства социальных отношений Челябинской области создан Семейный портал Челябинской области (семейныйпортал174.рф), как информационный портал для семей о мерах поддержки и запущена Семейная линия 88003006003 при поддержке Фонда президентских грантов.«Ресурсы и потенциал в регионе есть, но существует и много проблем в сфере защиты семьи и детства, как, впрочем, и в большинстве регионов. Вот вместе и работаем на стратегической сессии, ищем механизмы и инструменты для решения демографических проблем. Коллеги из министерств образования, социальных отношений, здравоохранения, руководители государственных учреждений и некоммерческих организаций предложили отличные идеи по наполнению и вектору развития Семейного ресурсного центра. Следующий этап - дорожная карта и поэтапное исполнение», - отметила Мария Филина.«Много задач и идей решения было озвучено в поддержку семей с детьми. Одну из них хочу отдельно отметить - создание Общественной родительской награды, чтобы поощрять успешные социально-активные семьи с детьми и рассказывать о них», - считает Оксана Кирюшина, организатор стратегической сессии, член Общественной палаты Челябинской области, президент АНО «Союз родителей».По мнению эксперта Общественной палаты Челябинской области, генерального директора благотворительного фонда «Источник надежды» Алексея Тананина развитие семейного портала просто необходимо для Челябинской области.«Существует много различных форм поддержки и услуг для семей, которые осуществляются как государственными учреждениями, так и некоммерческими организациями, но к сожалению, об этих замечательных возможностях мало кто знает и использует для помощи. Семейный портал как раз станет платформой по решению, аккумулированию и координированию информации для помощи семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию», - пояснил Алексей Тананин.По итогам работы Межсекторной стратегической сессии были выработаны предложения по трём направлениям: формирование положительного образа многодетной семьи, просветительская деятельность и развитие Семейного портала Челябинской области. Информация будет сформирована в дорожную карту и направлена по участникам сессии и соответствующим организациям, учреждениям.Отметим, большинство участников сошлись на том, что важно развивать Семейный ресурсный центр, как объединяющее ядро всех мер поддержки для семей с детьми. Источник: Аппарат ОПЧО16 марта на площадке Молодежного ресурсного центра состоялась Межсекторная стратегическая сессия по поддержке семей с детьми и развитию Семейного ресурсного центра в Челябинской области, организованная Общественной палатой Челябинской области совместно с Ассоциацией организаций по защите семьи, АНО «Союз родителей».В мероприятии приняли участие члены и эксперты Общественной палаты Челябинской области, первый заместитель министра образования Челябинской области, первый заместитель министра социальных отношений Челябинской области, заместитель начальника отдела охраны материнства и детства Управления здравоохранения города Челябинскаи представители некоммерческих организаций.Стратегическая сессия состоялась в рамках федерального проекта «Семья. ЗаРождение», поддержанного Фондом президентских грантов. Проект направлен на развитие сети Семейных ресурсный центров в пилотных регионах России, в том числе в Челябинской области.В рамках встречи участники определили стратегические цели и задачи по семейно-демографическому развитию области, обсудили наиболее острые проблемы региона и наметили совместные шаги по решению проблем.Одним из эффективных механизмов интеграции действий участников сферы защиты семьи и детства - кластерное (сетевое) взаимодействие. Создание кластера направлено на решение множества важных вопросов жизни российской семьи. Причем со значительным расширением спектра целевых аудиторий: от социально уязвимых категорий населения, которые уже являются получателем социальной поддержки, до обычной семьи, которая нуждается в консультационной помощи в вопросах воспитания детей или формирования дополнительных источников доходов.Год назад в Челябинске прошел круглый стол по развитию семейно-ориентированной среды в регионе с участием председателя Ассоциации организаций по защите семьи, члена Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка, члена Экспертного совета комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. За этот год при поддержке субсидии Министерства социальных отношений Челябинской области создан Семейный портал Челябинской области (семейныйпортал174.рф), как информационный портал для семей о мерах поддержки и запущена Семейная линия 88003006003 при поддержке Фонда президентских грантов.«Ресурсы и потенциал в регионе есть, но существует и много проблем в сфере защиты семьи и детства, как, впрочем, и в большинстве регионов. Вот вместе и работаем на стратегической сессии, ищем механизмы и инструменты для решения демографических проблем. Коллеги из министерств образования, социальных отношений, здравоохранения, руководители государственных учреждений и некоммерческих организаций предложили отличные идеи по наполнению и вектору развития Семейного ресурсного центра. Следующий этап - дорожная карта и поэтапное исполнение», - отметила.«Много задач и идей решения было озвучено в поддержку семей с детьми. Одну из них хочу отдельно отметить - создание Общественной родительской награды, чтобы поощрять успешные социально-активные семьи с детьми и рассказывать о них», - считает, организатор стратегической сессии, член Общественной палаты Челябинской области, президент АНО «Союз родителей».По мнению эксперта Общественной палаты Челябинской области, генерального директора благотворительного фонда «Источник надежды»развитие семейного портала просто необходимо для Челябинской области.«Существует много различных форм поддержки и услуг для семей, которые осуществляются как государственными учреждениями, так и некоммерческими организациями, но к сожалению, об этих замечательных возможностях мало кто знает и использует для помощи. Семейный портал как раз станет платформой по решению, аккумулированию и координированию информации для помощи семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию», - пояснил.По итогам работы Межсекторной стратегической сессии были выработаны предложения по трём направлениям: формирование положительного образа многодетной семьи, просветительская деятельность и развитие Семейного портала Челябинской области. Информация будет сформирована в дорожную карту и направлена по участникам сессии и соответствующим организациям, учреждениям.Отметим, большинство участников сошлись на том, что важно развивать Семейный ресурсный центр, как объединяющее ядро всех мер поддержки для семей с детьми. AzAzA 2021-03-17YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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