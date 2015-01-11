» В Челябинской области снизилось число безработных

Источник: пресс-служба Правительства Челябинской областиС начала октября 2020 года на Южном Урале наблюдается активное снижение безработицы. Показатель трудоустройства в 4 квартале вырос в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. За 2020 год трудоустроено 47 595 человек. «Дополнительным фактором, повлиявшим на снижение безработицы и восстановление занятости в конце 2020 года, стало активное развитие самозанятости», – отметил начальник Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области.В связи с сохранением экономической активности работодателей растет банк вакансий – на начало марта заявлено 29,5 тысяч вакансий, это на 25% выше показателя начала марта 2020 года.По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера принят комплекс мер по восстановлению численности занятого населения в 2021 году до уровня 2019 года. Он включает в себя трудоустройство безработных, обучение, организацию занятости жителей региона через заключение социальных контрактов, проведение «Недель вакансий» и ярмарок вакансий, стимулирование работодателей к трудоустройству безработных, оказание поддержки безработным в открытии своего дела, в том числе самозанятости.