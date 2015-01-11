» В Челябинской области сократилась очередь многодетных семей на приобретение жилищного участка

Источник: пресс-служба Правительства Челябинской областиНа Южном Урале с 2018 по 2020 годы зафиксировано сокращение очереди многодетных семей, состоящих на учете для получения жилищного участка на 42%, при этом в 2020 году по сравнению с 2019 годом очередь сократилась на 18%.С 2018 по 2020 годы органы местного самоуправления бесплатно предоставили многодетным семьям 1457 земельных участков. В 2020 году подготовлено 959 земельных участков, из которых 271 участок уже предоставлен многодетным семьям. Также в 2020 году 419 семей получили социальную выплату, что на 16% больше, чем в 2019 году (361 семья).Значительное сокращение очереди многодетных семей зафиксировано в Магнитогорском и Чебаркульском городских округах, а также Каслинском районе.«Для бесплатного предоставления гражданам земельных участковв 2021 году органами местного самоуправления сформировано 726 земельных участков». – отметил министр имущества Челябинской области.Сейчас на учете в органах местного самоуправления состоят 3213 многодетных семей, из которых 533 семьи изъявили желание получить социальную выплату взамен бесплатного предоставления земельного участка, 2680 семей решили получить земельный участок.