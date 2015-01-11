2021-03-18YEKT08:00:00 | Губерния Более пятидесяти номеров представили южноуральские коллективы и солисты на втором туре международного фестиваля «Пою мое Отечество» Источник: Дом дружбы народов Челябинской области









На Южном Урале 15 марта состоялся второй отборочный тур международного фестиваля национальной, народной, современной и эстрадной песни «Пою мое Отечество». ​ В 2021 году фестиваль проводится в рамках региональной программы «Творческие люди» национального проекта «Культура» и при поддержке министерства культуры Челябинской области, сообщает Дом дружбы народов Челябинской области. Как и первый, второй тур​ фестиваля ​«Пою мое Отечество» прошел в видеоформате. 15 марта члены жюри дистанционно провели конкурсный отсмотр присланных видеозаписей (по два номера от каждого участника). Свое творчество показали 26 коллективов из 13 муниципальных образований Челябинской области:​ Сосновского, Красноармейского, Октябрьского, Брединского, ​ Карталинского, Варненского, Верхнеуральского, Еткульского районов, Южноуральска, Троицка, Снежинска, Челябинска и Магнитогорска. В числе участников - вокальные​ ансамбли, хоры ветеранов войны и труда, солисты,​ хоры русской песни, национальные коллективы, хоры​ казачьей песни,​ фольклорные ансамбли, детские народные хоры и солисты детских музыкальных школ.Слоган фестиваля в 2021 году - «Люблю Урал…», он посвящен памяти Ивана Исидоровича Шутова. В этом году уральскому композитору, заслуженному работнику культуры РСФСР, автору свыше 300 хоровых произведений, песен, инструментальной музыки, обработок русских народных песен исполнилось бы 95 лет. Но его песни продолжают жить в сердцах земляков-уральцев и всех россиян. Они включаются в репертуар хоровых коллективов и звучат в наши дни не только на Урале, но и далеко за его пределами. Это показали и участники отборочного тура, которые по условиям фестиваля обязательно должны были исполнить песню Ивана Шутова. «У околицы», «Зацвели под окошком березы», «Сторонка, милая сторонка», «Играй, гармонь» - эти и другие песни прозвучали в исполнении самодеятельных артистов. Также в программе были представлены национальные татарские, башкирские, русские и казачьи песни разных жанров.Жюри под председательством профессора кафедры народного хорового пения Челябинского государственного института культуры, действительного члена Петровской академии наук и искусств, заслуженного работника культуры РФ Лиры Шутовой подвело итоги отборочного тура.Лауреатами 1 степени стали:Сосновский район, Районный Дом культуры с. Долгодеревенское, Народный коллектив вокальный ансамбль «Бедовые ребята», руководитель Владимир Лукьянов;Карталинский район, МУ ЦКС Еленинского с/п, с.Еленинка, Сергей Соколовский;Карталинский район, ДК «Урал», Народный коллектив Хор русской песни «Память сердца», руководитель Роза Ящерова;Октябрьский муниципальный район, ​Народный коллектив хор русской песни МКУК «Районный Дом культуры» Октябрьского муниципального района, руководитель Ольга Солонская, концертмейстер Марина Бухтатая;Брединский район, МБУК РДК им. А.С. Пушкина, филиал Маякский ДК, Народный коллектив Хор Русской песни Маякского ДК, руководитель Юрий Лобашов;Красноармейский район, п. Октябрьский, МКУ «Октябрьская СЦКС», Народный коллектив, вокальная группа «Женские истории», руководитель Ражапова Г.Р. Концертмейстер Малков Д.А.;Троицк, МБУ «ДК им. Луначарского», солистка вокальной студии русской песни «МЛАДА» Елизавета Кустова, руководитель коллектива Анна Файзулина;Варненский район, МУК «Алексеевский СДК», с. Алексеевка, ​Народный коллектив фольклорный ансамбль «Растатуриха», руководитель Людмила Гулевич;Верхнеуральский район, Татаро-башкирский центр «Сандугаслар», Ансамбль «Сандугаслар», руководитель Фатима Васильева;Магнитогорск, МБУДО «Центр музыкального образования «Камертон», Образцовый детский коллектив Челябинской области Хор русской песни «Виноград», руководитель Ольга Макаренко.Звание лауреатов 2 степени получили:Октябрьский район МКУ «Октябрьская ЦКС», Октябрьский сельский Дом культуры, Вокальный ансамбль «КРУЖЕВА», руководитель Ольга Волкова;Варненский район, п. Новый Урал, Муниципальное учреждение культуры «Новоуральская Централизованная клубная система», Народный хор, руководитель Алексей Чухлиев;Еткульский район МБУК «Еткульский районный Дом культуры», с. Еткуль Заслуженный коллектив самодеятельного художественного творчества Челябинской области, народный коллектив хор «Сельские напевы» Еткульского РДК, руководитель Светлана Конкина;Верхнеуральский район, МУК Спасский СДЦ, Народный коллектив хор казачьей песни «Станица», руководитель Галина Вшивцева;Снежинск, МБУ КО «Октябрь», Народный коллектив Хор русской песни, хормейстер Людмила Солодухина, концертмейстер Николай Семиряжко.Лауреатами 3 степени стали:Южноуральск, Муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дом культуры», Народный коллектив Хор ветеранов, руководитель Анна Рыбина;Карталинский район, МУ ЦКС Еленинского с/п, с. Еленинка, Хор «Россияночка», руководитель Чурикова Н.Ю;Карталинский район, ДК «Урал», Арина Захаркина;Карталинский район, Муниципальное казенное учреждение «Централизованная клубная система Варшавского сельского поселения», п. Варшавка, Хоровой коллектив «Горлинка», руководитель Людмила Еремина;Октябрьский муниципальный района, МКУК «Районный Дом культуры», Народный коллектив хор «Ветеран», руководитель Ольга Солонская.​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​Протокол результатов (лауреаты), а также видеозаписи лучших номеров будут опубликованы на сайте​ Источник: Дом дружбы народов Челябинской областиНа Южном Урале 15 марта состоялся второй отборочный тур международного фестиваля национальной, народной, современной и эстрадной песни «Пою мое Отечество». ​ В 2021 году фестиваль проводится в рамках региональной программы «Творческие люди» национального проекта «Культура» и при поддержке министерства культуры Челябинской области, сообщает Дом дружбы народов Челябинской области. Как и первый, второй тур​ фестиваля ​«Пою мое Отечество» прошел в видеоформате. 15 марта члены жюри дистанционно провели конкурсный отсмотр присланных видеозаписей (по два номера от каждого участника). Свое творчество показали 26 коллективов из 13 муниципальных образований Челябинской области:​ Сосновского, Красноармейского, Октябрьского, Брединского, ​ Карталинского, Варненского, Верхнеуральского, Еткульского районов, Южноуральска, Троицка, Снежинска, Челябинска и Магнитогорска. В числе участников - вокальные​ ансамбли, хоры ветеранов войны и труда, солисты,​ хоры русской песни, национальные коллективы, хоры​ казачьей песни,​ фольклорные ансамбли, детские народные хоры и солисты детских музыкальных школ.Слоган фестиваля в 2021 году - «Люблю Урал…», он посвящен памяти Ивана Исидоровича Шутова. В этом году уральскому композитору, заслуженному работнику культуры РСФСР, автору свыше 300 хоровых произведений, песен, инструментальной музыки, обработок русских народных песен исполнилось бы 95 лет. Но его песни продолжают жить в сердцах земляков-уральцев и всех россиян. Они включаются в репертуар хоровых коллективов и звучат в наши дни не только на Урале, но и далеко за его пределами. Это показали и участники отборочного тура, которые по условиям фестиваля обязательно должны были исполнить песню Ивана Шутова. «У околицы», «Зацвели под окошком березы», «Сторонка, милая сторонка», «Играй, гармонь» - эти и другие песни прозвучали в исполнении самодеятельных артистов. Также в программе были представлены национальные татарские, башкирские, русские и казачьи песни разных жанров.Жюри под председательством профессора кафедры народного хорового пения Челябинского государственного института культуры, действительного члена Петровской академии наук и искусств, заслуженного работника культуры РФподвело итоги отборочного тура.Лауреатами 1 степени стали:Сосновский район, Районный Дом культуры с. Долгодеревенское, Народный коллектив вокальный ансамбль «Бедовые ребята», руководитель Владимир Лукьянов;Карталинский район, МУ ЦКС Еленинского с/п, с.Еленинка, Сергей Соколовский;Карталинский район, ДК «Урал», Народный коллектив Хор русской песни «Память сердца», руководитель Роза Ящерова;Октябрьский муниципальный район, ​Народный коллектив хор русской песни МКУК «Районный Дом культуры» Октябрьского муниципального района, руководитель Ольга Солонская, концертмейстер Марина Бухтатая;Брединский район, МБУК РДК им. А.С. Пушкина, филиал Маякский ДК, Народный коллектив Хор Русской песни Маякского ДК, руководитель Юрий Лобашов;Красноармейский район, п. Октябрьский, МКУ «Октябрьская СЦКС», Народный коллектив, вокальная группа «Женские истории», руководитель Ражапова Г.Р. Концертмейстер Малков Д.А.;Троицк, МБУ «ДК им. Луначарского», солистка вокальной студии русской песни «МЛАДА» Елизавета Кустова, руководитель коллектива Анна Файзулина;Варненский район, МУК «Алексеевский СДК», с. Алексеевка, ​Народный коллектив фольклорный ансамбль «Растатуриха», руководитель Людмила Гулевич;Верхнеуральский район, Татаро-башкирский центр «Сандугаслар», Ансамбль «Сандугаслар», руководитель Фатима Васильева;Магнитогорск, МБУДО «Центр музыкального образования «Камертон», Образцовый детский коллектив Челябинской области Хор русской песни «Виноград», руководитель Ольга Макаренко.Звание лауреатов 2 степени получили:Октябрьский район МКУ «Октябрьская ЦКС», Октябрьский сельский Дом культуры, Вокальный ансамбль «КРУЖЕВА», руководитель Ольга Волкова;Варненский район, п. Новый Урал, Муниципальное учреждение культуры «Новоуральская Централизованная клубная система», Народный хор, руководитель Алексей Чухлиев;Еткульский район МБУК «Еткульский районный Дом культуры», с. Еткуль Заслуженный коллектив самодеятельного художественного творчества Челябинской области, народный коллектив хор «Сельские напевы» Еткульского РДК, руководитель Светлана Конкина;Верхнеуральский район, МУК Спасский СДЦ, Народный коллектив хор казачьей песни «Станица», руководитель Галина Вшивцева;Снежинск, МБУ КО «Октябрь», Народный коллектив Хор русской песни, хормейстер Людмила Солодухина, концертмейстер Николай Семиряжко.Лауреатами 3 степени стали:Южноуральск, Муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дом культуры», Народный коллектив Хор ветеранов, руководитель Анна Рыбина;Карталинский район, МУ ЦКС Еленинского с/п, с. Еленинка, Хор «Россияночка», руководитель Чурикова Н.Ю;Карталинский район, ДК «Урал», Арина Захаркина;Карталинский район, Муниципальное казенное учреждение «Централизованная клубная система Варшавского сельского поселения», п. Варшавка, Хоровой коллектив «Горлинка», руководитель Людмила Еремина;Октябрьский муниципальный района, МКУК «Районный Дом культуры», Народный коллектив хор «Ветеран», руководитель Ольга Солонская.​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​Протокол результатов (лауреаты), а также видеозаписи лучших номеров будут опубликованы на сайте​ ddnchel.ru AzAzA 2021-03-18YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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