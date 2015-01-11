Утвержден первый список членов обновляющейся Общественной палаты Челябинской области

Началось формирование нового состава Общественной палаты Челябинской области. Первый список членов палаты из 19 человек утвержден постановлением губернатора Челябинской области Алексея Текслера.Новыми членами ОП стали известные в регионе и за его пределами общественники, представители медицинского и педагогического сообществ, профессиональные юристы и лидеры молодежных организаций, сообщает пресс-служба палаты.Напомним, в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности Общественных палат субъектов Российской Федерации», законом Челябинской области «Об Общественной палате Челябинской области» 19 членов Общественной палаты утверждаются губернатором Челябинской области по представлению зарегистрированных на территории области структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений, 19 членов – Законодательным Собранием по представлению зарегистрированных на территории области НКО, в том числе региональных общественных объединений. Уже утвержденные губернатором и региональным парламентом члены палаты одобрят еще 19 кандидатур по представлению местных общественных объединений, зарегистрированных на территории области.В настоящее время формирование Общественной палаты продолжается.