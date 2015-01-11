Челябинск принимает чемпионат Уральского и Приволжского федеральных округов по тайскому боксу

В Челябинске с 19 по 21 марта пройдет чемпионат Уральского и Приволжского федеральных округов по тайскому боксу. Эти турниры станут отборочными для участия в чемпионате и первенстве России, сообщает минспорт.Предстоящие соревнования вызывают большой интерес у представителей единоборств обоих округов. Об этом говорит и состав участников, представленных на турнире: в Челябинск приедут сильнейшие спортсмены Урала и Приволжья.Медали чемпионата и первенства разыграют юноши и девушки в возрасте от 12 лет. Всего Челябинск ожидает принять у себя порядка 500 спортсменов. На площадке УСК «Легкоатлетический манеж» УралГУФК расположатся сразу два ринга для выступлений участников. 18 марта состоится жеребьевка и собрание представителей команд.«Челябинская областная федерация тайского бокса имеет за плечами солидный опыт проведения российских и международных стартов. Несколько раз Челябинск принимал чемпионаты России по тайскому боксу, ежегодно Федерация выступала организатором международных профессиональных турниров по тайскому боксу и другим единоборствам, поэтому организаторы планируют проведение предстоящих стартов на самом высоком уровне. В этом году будет организована прямая трансляция боев через YouTube», ― отметили организаторы соревнований.Челябинская область представлена на чемпионате и первенстве сильнейшими спортсменами. На ринг выйдут чемпионка России (2020) и Европа (2019) Анастасия Колосова, участники чемпионата мира Алексей Дмитриев и Артур Хайруллин. Александр Глаголев и Игорь Болгарский – кандидаты в мастера спорта, неоднократно становившиеся сильнейшими на региональных и зональных чемпионатах и первенствах. Александр Глаголев также является трехкратным призером первенств России. Среди женщин в состязаниях примут участие победительница первенства прошлого года Марина Кузина и серебряный призер Виктория Федюхина.Соревнования пройдут в легкоатлетическом манеже УралГУФК (ул. Энгельса, 22). Начало боев 19, 20 и 21 марта – в 12:00. Торжественная церемония открытия – 19 марта, в 16:00.
Источник: пресс-служба минспорта Челябинской области