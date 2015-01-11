Росгидромет по итогам года зафиксировал снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в Магнитогорске

18 марта в Озерске прошла Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»: в одном из классов школы № 33 родители выпускников нескольких образовательных организаций - №№ 23, 32, 33, 35 и 38 - сдали экзамен по русскому языку Подробнее
Центр поддержки экспорта Челябинской области открыл прием заявок на участие в международных бизнес-миссиях. Первыми ориентировочно на июнь запланированы визиты в Турцию и Казахстан. Эти страны в январе 2021 года вошли в число лидирующих направлений по объему экспорта в денежном эквиваленте наряду с Кувейтом, Узбекистаном и Египтом, сообщает пресс-служба центра. Челябинская область является активным участником международного сотрудничества, экономическими партнерами предприятий Южного Урала выступают более 120 стран мира. Для поддержки и развития этих связей правительство региона заключило 20 соглашений с субъектами иностранных федеративных государств и административно-территориальными образованиями зарубежных стран. В числе важнейших приоритетов – сохранение и развитие сотрудничества с Республикой Казахстан – ключевым внешнеэкономическим партнером региона, а также со странами СНГ, провинциями Китая, странами Европы, Ближнего Востока, Индией и Африкой.«Бизнес-миссии – это эффективный инструмент для заключения экспортных контрактов, – отмечает директор регионального Центра поддержки экспорта Наталья Кондакова. – Мы помогаем компаниям найти бизнес-партнеров за рубежом, провести деловые встречи, подготовить презентации и коммерческие предложения, организуем лингвистическое и транспортное сопровождение на территории иностранных государств. Предприятие оплачивает только командировочные расходы своих сотрудников».Субъекты малого и среднего бизнеса, заинтересованные в экспорте товаров и услуг в Турцию и Казахстан и желающие отправиться в бизнес-миссии, могут заполнить анкету на сайте exportchel.ru до 15 апреля.Также в настоящее время Центр поддержки экспорта АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» формирует географию бизнес-миссий на 2021 год. План составляется с учетом потребностей бизнеса и реализуется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Подробнее
Росгидромет 17 марта опубликовал результаты ежегодной оценки качества атмосферного воздуха в 12 промышленных городах РФ, включенных в федеральный проект «Чистый воздух». Из материалов ведомства следует, что с 2017 года, когда был инициирован проект, Магнитогорск последовательно демонстрирует положительную динамику по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха.Так, в 2017 году уровень загрязнения в Магнитогорске оценивался как «очень высокий», в 2018-2019 годах – как «высокий», а по итогам 2020 года характеризуется как «повышенный».На ММК пояснили, что, с точки зрения комплексного индекса загрязнения атмосферы (КИЗА), очень высокий уровень соответствует показателю выше 13 единиц, высокий – от 7 до 13 единиц, повышенный – от 5 до 7 единиц, а низкий – ниже 5 единиц. Если в 2017 году показатель КИЗА в Магнитогорске составил 15,2, то на конец 2020 года он снизился в два с половиной раза, до уровня 6,1. По информации, опубликованной Росгидрометом, из 12 оцениваемых городов качество воздуха по итогам прошедшего года улучшилось только в трех, среди которых Магнитогорск. По словам представителя ММК, последовательное снижение уровня загрязнения воздуха в городе достигается в том числе за счет реализации масштабной экологической программы Магнитогорского металлургического комбината. Среди ключевых целей программы - обновление первого передела, внедрение наилучших доступных технологий и кардинальное снижение экологической нагрузки на окружающую среду. Инвестиции ММК в природоохранные проекты в рамках корпоративной Стратегии-2025 превысят 7 млрд долларов. При этом в период с 2015 по 2019 год в производственные мощности уже вложено 3,2 млрд долларов инвестиций экологической направленности.Представитель компании добавил, что среди наиболее значимых проектов ММК, положительно повлиявших на экологическую ситуацию в городе за последние пять лет, следует отметить следующие: ввод в эксплуатацию новой сероулавливающей установки №2; газоочистной установки двухванного сталеплавильного агрегата №32 в электросталеплавильном цехе; систем аспирации литейных дворов и подбункерных помещений доменных печей №№ 1,2,6,9,10; разделительной дамбы с водопропускными устройствами (с переходом на замкнутую оборотную систему водоснабжения); и новой аглофабрики №5 (с выводом из работы морально и физически устаревшей аглофабрики №4).На комбинате подчеркивают, что, последовательно реализуя корпоративную инициативу «Чистый воздух», ММК планирует к 2025 году снизить значение КИЗА в Магнитогорске до уровня менее 5 единиц, что соответствует определению «чистый город».По материалам пресс-службы ММК.