Жителей Златоуста приглашают на «Таганайский книжный забег»

В Златоусте дали старт «Таганайскому книжному забегу». Эколого-краеведческую акцию объявили городская Централизованная библиотечная система и национальный парк, сообщает пресс-служба парка.Участникам посвященного 30-летию «Таганая» книжного забега предлагают «преодолеть» расстояния – но не пешком, а прочитав соответствующее количество произведений о природе и жизни в гармонии с ней, защите и охране окружающего мира. «Обязательная программа» - чтение книг и периодических изданий, посвященных национальному парку «Таганай», и особенно научно-художественной и научно-популярной литературы.«Дистанции» каждый может выбрать самостоятельно – от самой короткой, 6-километровой, до приюта «Белый ключ» (а значит, потребуется прочитать шесть книг), до самой длинной, до Дальнего Таганая. Чтобы добраться туда, нужно прочитать 25 произведений.Как в любом забеге, в этом предусмотрены контрольные точки, где участники выполнят творческие задания. Например, детям предстоит сочинить кричалку про национальный парк «Таганай», а читателям всех возрастов – создать оригинальное поздравление для именинника.«Таганайский книжный забег» финиширует 25 сентября. Каждый участник получит сертификат, а победители и призеры – дипломы и приятные сувениры.