В Челябинске пройдет концерт, посвященный юбилею Уральского духового оркестра

22 марта в 18:30 в концертном зале им. С.С. Прокофьева состоится концерт, посвященный 10-летию Уральского духового оркестра.Программа праздничного концерта представляет собой своеобразное попурри, в которое вошли самые разные мелодии – от классики до ярких эстрадных и джазовых композиций.Специальные гости концерта: мультиинструменталист Вениамин Мясоедов, певец Владислав Косарев, дирижер Александр Павлов, солистка Уральского государственного театра эстрады (Екатеринбург), обладательница Гран-при международных вокальных конкурсов Араксия Агаджанян.Уральский духовой оркестр основан в 2011 году на базе военного духового оркестра Челябинского высшего военного автомобильного училища. Коллектив исполняет произведения русских и зарубежных композиторов, а также лучшие образцы классической и современной музыки.Заметную часть репертуара составляют произведения челябинских авторов: Е. Гудкова, М. Смирнова, Н. Малыгина, В. Ошерова, В. Ярушина, О. Кульдяева. Богатство тембровой и динамической палитры позволяет коллективу обращаться к произведениям разных стилей и жанров: от фольклора и поп-музыки до симфонической классики и авангарда.Руководитель оркестра Игорь Ежов – выпускник военно-дирижерского факультета Московской государственной консерватории имени Чайковского. Он тонко чувствует все нюансы военной музыки, является автором нескольких маршей и строевых песен. Среди воспитанников Игоря Ежова есть студенты Московской, Санкт-Петербургской и Екатеринбургской консерваторий.В 2020 году оркестр принял участие в открытии международного конкурса по художественной фотографии в Челябинске, провел ряд концертов под открытым небом в Саду Победы и представил на сцене филармонии премьерные программы: «Барабанная феерия», «Диалоги с оркестром», «История любви», «На часах двенадцать без пяти».