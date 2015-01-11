2021-03-19YEKT10:00:00 | Губерния В Челябинске в восьмой раз проходит Международный фестиваль «Дни И.С. Баха на Южном Урале» Источник: Челябинская филармония









Традиционно в марте Челябинская филармония проводит Международный фестиваль «Дни И.С. Баха на Южном Урале». В этом году он проходит в восьмой раз и завершится 21 марта – в день рождения великого композитора эпохи барокко.Иоганн Себастьян Бах — немецкий композитор, органист-виртуоз, музыкальный педагог. Его наследие уже три столетия поражает своим совершенством и, несмотря на все музыкальные открытия ХХ века, остается удивительно созвучным нашему времени. Оно охватывает практически все жанры эпохи позднего барокко, кроме оперы: произведения для солистов и хора, органная и клавирная музыка, оркестровые композиции.Афиша фестиваля «Дни И.С. Баха на Южном Урале» стремится к отображению всей палитры жизни и творчества гения эпохи барокко. Поэтому в программу музыкального форума всегда входят не только органные, но и инструментальные, и вокальные концерты. В этом году грани творчества И.С. Баха раскрылись в пяти концертных программах, участниками которых стали артисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинский камерный хор имени Валерия Михальченко, солисты Челябинской филармонии и Челябинского симфонического оркестра.А 21 марта по случаю дня рождения гениального композитора его великолепная музыка прозвучит в исполнении солистов Челябинской государственной филармонии. Избранные произведения Баха исполнят народный артист России Владимир Хомяков (орган), лауреаты международных конкурсов Татьяна Зайцева (саксофон-сопрано) и Анастасия Полумогина (саксофон-альт, саксофон-сопрано). Концерт в органном зале «Родина» станет яркой финальной точкой традиционного фестиваля «Дни И.С. Баха на Южном Урале».По материалам пресс-службы Челябинской филармонии. Источник: Челябинская филармонияТрадиционно в марте Челябинская филармония проводит Международный фестиваль «Дни И.С. Баха на Южном Урале». В этом году он проходит в восьмой раз и завершится 21 марта – в день рождения великого композитора эпохи барокко.— немецкий композитор, органист-виртуоз, музыкальный педагог. Его наследие уже три столетия поражает своим совершенством и, несмотря на все музыкальные открытия ХХ века, остается удивительно созвучным нашему времени. Оно охватывает практически все жанры эпохи позднего барокко, кроме оперы: произведения для солистов и хора, органная и клавирная музыка, оркестровые композиции.Афиша фестиваля «Дни И.С. Баха на Южном Урале» стремится к отображению всей палитры жизни и творчества гения эпохи барокко. Поэтому в программу музыкального форума всегда входят не только органные, но и инструментальные, и вокальные концерты. В этом году грани творчества И.С. Баха раскрылись в пяти концертных программах, участниками которых стали артисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинский камерный хор имени Валерия Михальченко, солисты Челябинской филармонии и Челябинского симфонического оркестра.А 21 марта по случаю дня рождения гениального композитора его великолепная музыка прозвучит в исполнении солистов Челябинской государственной филармонии. Избранные произведения Баха исполнят народный артист России(орган), лауреаты международных конкурсов(саксофон-сопрано) и(саксофон-альт, саксофон-сопрано). Концерт в органном зале «Родина» станет яркой финальной точкой традиционного фестиваля «Дни И.С. Баха на Южном Урале».По материалам пресс-службы Челябинской филармонии. AzAzA 2021-03-19YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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