» Челябинск начинает эксперимент по вакцинации от ковида в ТРК

В челябинском ТРК «Алмаз» стартует эксперимент по вакцинации от коронавируса – желающих с документами ждут в комплексе уже в субботу, 20 марта, с 11 часов.

Сообщается, что ставить прививки – после обязательного общего осмотра с измерением давления, температуры и сатурации – будет медицинская бригада из «Областной клинической больницы № 2». Мероприятие пройдет на специально отведенной площадке при строгом соблюдении всех противоэпидемических мер.

При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС. На месте заполняются анкета, согласие на вакцинацию, медики вносят информацию в реестр.

Врачи заявили об отсутствии летальных исходов после вакцинации «Спутником V»

Добавим, в 10-ти торгово-развлекательных комплексах городов региона продолжается бесплатное тестирование на COVID-19 методом ПЦР.

https://dostup1.ru/medicine/Chelyabinsk-nachinaet-experiment-po-vaktsinatsii-ot-kovida-v-TRK_135333.html