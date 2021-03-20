» В Минздраве подвели итоги массовой вакцинации «Спутником» в ТРК Челябинска

В Минздраве Челябинской области подвели итоги первой массовой вакцинации от коронавируса, которая прошла 20 марта в ТРК «Алмаз», – с 10.00 до 16.00 прививки поставили 195 человек.

По словам медиков, работы у сотрудников ОКБ-2 было невпроворот. Еще до открытия прививочного пункта возле него образовалась очередь. Затем каждый час ставилось по 32 вакцины «Спутник V».

«Волонтеры-медики на месте общались с пациентами, помогали врачам, следили за соблюдением противоэпидемических мер и масочным режимом. У тех, кто прошел вакцинацию, разный возврат, профессии, семейное положение, но все отметили желание уберечься от коронавируса благодаря высокой эффективности вакцины», – сообщили в Минздраве.

Отметим, итоговое число привившихся оказалось чуть меньшим, чем планировали. Ожидалось, что прививки поставят до 250 человек.

https://dostup1.ru/medicine/V-Minzdrave-podveli-itogi-massovoy-vaktsinatsiya-Sputnikom-v-TRK-Chelyabinska_135376.html