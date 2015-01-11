2021-03-22YEKT09:00:00 | Губерния Бесценный географический атлас 1800 года издания доступен читателям Публичной библиотеки Источник: ЧОУНБ









«Пермской губернии атлас из четырнадцати планов состоящий и разделяющий губернию на двенадцать уездов» был создан на рубеже XVIII-XIX веков и до сих пор остается важнейшим источником информации для историков и краеведов. Факсимильное издание, поступившее в фонды Челябинской областной универсальной научной библиотеки, позволяет исследователям изучать раритет без обращения к подлиннику, хранящемуся в Москве, сообщает пресс-служба ЧОУНБ.Большеформатный альбом с подробными картами уездов и городов Урала и Приуралья, появившийся в 1800 году, стал итогом многолетнего труда выдающихся картографов. Он и сегодня представляет историческую ценность: на подробных чертежах отмечены не только населенные пункты, дороги, реки и озера, но даже мельницы, пашни и сенокосы с границами владений. Более того, на картах городов указаны не только имеющиеся здания, но и проектирующиеся строения.Каждая страница представляет собой произведение искусства – изящные картуши, гербы городов и аллегорические миниатюры, отражающие основные занятия их жителей.«Рукописный атлас Пермской губернии – выдающийся памятник достижений отечественной картографии XVIII в., который содержит богатый материал для изучения географии, истории, демографии, сельского хозяйства, промышленности современных Пермской и Свердловской областей Этот редчайший атлас никогда не появлялся на антикварном рынке. Единственный известный экземпляр хранится в Российском государственном историческом архиве», – говорится на сайте издательства «Альфарет».Эта санкт-петербургская компания специализируется на репринтном и факсимильном переиздании книжных памятников совместно с Российской национальной библиотекой, Библиотекой Академии наук, Библиотекой Русского географического общества. Каждое такое издание – шедевр полиграфического искусства.«Пермской губернии атлас» был воспроизведен факсимильным способом в 2016 году с проработкой мельчайших деталей. Формат соответствует оригиналу – 490 х 630 мм, а цветовая гамма максимально приближена к исходнику, что делает его бесценным для исследователей, которым до сих пор приходилось довольствоваться фото- и ксерокопиями.Издание выполнено по всем канонам создания коллекционных книг: кожаный переплет ручной работы, кругленный корешок с бинтами и декоративным узором, тиснение золотой фольгой на корешке и первой сторонке, форзацы из дизайнерской бумаги Khepera, а сами карты выполнены на бумаге верже Corolla book.Помимо атласа коллекция редких карт отдела краеведения ЧОУНБ пополнилась целым рядом репринтных изданий «Альфарета» 2020 года выпуска:



«Генеральная карта Уфимского наместничества» (1791 г.), составленная адъюнктом Федором Черным;







«Карты уральских горных округов: составлены с топографических брульонов съемки земель уральских горных заводов» (1860-е гг);







«Карта уральских горных заводов с принадлежащими им землями и рудниками» (1872) и «Карта горных заводов и промыслов Уральской горной области» (1895 г.) Василия Закожурникова;







«Карта золотых приисков Верхотурского горного округа: дачи казенного Гороблагодатского горнозаводского округа» (1897 г).



Доступ к оригиналам всех этих книжных памятников ограничен, а высококачественная копия предоставляет возможность работать с ценным историко-географическим источником, не обращаясь к оригиналу, но без потери качества.Каждое из факсимильных изданий было выпущено всего в 30 экземплярах, что делает их уникальными. Появление в Челябинской областной универсальной научной библиотеке столь редких атласов и сборников карт стало отличным подарком для специалистов по истории Урала.Дополним, что все перечисленные картографические материалы читатели могут взять для просмотра в отделе краеведения Челябинской областной универсальной научной библиотеки.







Источник: ЧОУНБ«Пермской губернии атлас из четырнадцати планов состоящий и разделяющий губернию на двенадцать уездов» был создан на рубеже XVIII-XIX веков и до сих пор остается важнейшим источником информации для историков и краеведов. Факсимильное издание, поступившее в фонды Челябинской областной универсальной научной библиотеки, позволяет исследователям изучать раритет без обращения к подлиннику, хранящемуся в Москве, сообщает пресс-служба ЧОУНБ.Большеформатный альбом с подробными картами уездов и городов Урала и Приуралья, появившийся в 1800 году, стал итогом многолетнего труда выдающихся картографов. Он и сегодня представляет историческую ценность: на подробных чертежах отмечены не только населенные пункты, дороги, реки и озера, но даже мельницы, пашни и сенокосы с границами владений. Более того, на картах городов указаны не только имеющиеся здания, но и проектирующиеся строения.Каждая страница представляет собой произведение искусства – изящные картуши, гербы городов и аллегорические миниатюры, отражающие основные занятия их жителей.«Рукописный атлас Пермской губернии – выдающийся памятник достижений отечественной картографии XVIII в., который содержит богатый материал для изучения географии, истории, демографии, сельского хозяйства, промышленности современных Пермской и Свердловской областей Этот редчайший атлас никогда не появлялся на антикварном рынке. Единственный известный экземпляр хранится в Российском государственном историческом архиве», – говорится на сайте издательства «Альфарет».Эта санкт-петербургская компания специализируется на репринтном и факсимильном переиздании книжных памятников совместно с Российской национальной библиотекой, Библиотекой Академии наук, Библиотекой Русского географического общества. Каждое такое издание – шедевр полиграфического искусства.«Пермской губернии атлас» был воспроизведен факсимильным способом в 2016 году с проработкой мельчайших деталей. Формат соответствует оригиналу – 490 х 630 мм, а цветовая гамма максимально приближена к исходнику, что делает его бесценным для исследователей, которым до сих пор приходилось довольствоваться фото- и ксерокопиями.Издание выполнено по всем канонам создания коллекционных книг: кожаный переплет ручной работы, кругленный корешок с бинтами и декоративным узором, тиснение золотой фольгой на корешке и первой сторонке, форзацы из дизайнерской бумаги Khepera, а сами карты выполнены на бумаге верже Corolla book.Помимо атласа коллекция редких карт отдела краеведения ЧОУНБ пополнилась целым рядом репринтных изданий «Альфарета» 2020 года выпуска:«Генеральная карта Уфимского наместничества» (1791 г.), составленная адъюнктом Федором Черным;«Карты уральских горных округов: составлены с топографических брульонов съемки земель уральских горных заводов» (1860-е гг);«Карта уральских горных заводов с принадлежащими им землями и рудниками» (1872) и «Карта горных заводов и промыслов Уральской горной области» (1895 г.) Василия Закожурникова;«Карта золотых приисков Верхотурского горного округа: дачи казенного Гороблагодатского горнозаводского округа» (1897 г).Доступ к оригиналам всех этих книжных памятников ограничен, а высококачественная копия предоставляет возможность работать с ценным историко-географическим источником, не обращаясь к оригиналу, но без потери качества.Каждое из факсимильных изданий было выпущено всего в 30 экземплярах, что делает их уникальными. Появление в Челябинской областной универсальной научной библиотеке столь редких атласов и сборников карт стало отличным подарком для специалистов по истории Урала.Дополним, что все перечисленные картографические материалы читатели могут взять для просмотра в отделе краеведения Челябинской областной универсальной научной библиотеки. Источник: ЧОУНБ AzAzA 2021-03-22YEKT09:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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