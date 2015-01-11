2021-03-22YEKT14:00:00 | Губерния Южноуральские тайбоксеры выиграли домашний чемпионат Уральского и Приволжского федеральных округов Источник: Фото Евгения Шерягина









В Челябинске завершились чемпионат и первенство Уральского и Приволжского федеральных округов по тайскому боксу. В соревнованиях приняли участие 400 бойцов из 14 регионов России. Сборная Челябинской области стала победителем чемпионата в командном зачете.Как сообщает пресс-служба Федерации тайского бокса Челябинской области, в течение трех дней на двух рингах состоялось 200 поединков. В четырех возрастных группах спортсменов 12-13,14-15, 16-17 и 18 лет и старше было разыграно 213 медалей. Принимал чемпионат и первенство Уральского и Приволжского федеральных округов по тайскому боксу УСК «Легкоатлетический манеж» УралГУФК, лучших из лучших определяли 30 профессиональных судей, в организации мероприятия помогали более трех десятков волонтеров вуза. Старты являлись отборочными на первенство и чемпионат России 2021 года.Сборная команда Челябинской области по тайскому боксу выполнила задачу максимум и завоевала первое общекомандное место на чемпионате УрФО и ПФО, оправдав ожидания тренерского штаба и болельщиков. Вторыми стали спортсмены из команды Пермского края, а замкнули тройку лидеров тайбоксеры сборной ХМАО-ЮГРА. На первенстве УрФО и ПФО в тройку лучших вошли команды: ХМАО-ЮГРА, Пермского края и Свердловской области.Силами южноуральских спортсменов, тренирующихся в спортивных школах и клубах Челябинска, Магнитогорска и Копейска, из 213 разыгранных наград в Челябинской области осталось 40, в том числе 14 с золотым отливом.Среди мужчин чемпионами УрФО и ПФО стали спортсмены из Челябинска: Дмитрий Ковтун (63,5 кг) и Александр Глаголев (57 кг), которые по ходу поединков отправляли соперников в нокауты, а также Александр Хоменко (81 кг). Достойно выступил Игорь Болгарский (63,5 кг), ставший серебряным призером: спортсмен снялся с финала по травме. В шаге от вершины пьедестала остановился Мирон Дроздов (75 кг).У женщин в рамках чемпионата на верхнюю ступень пьедестала почета поднялись Анастасия Колосова (45 кг) и Марина Кузина (51 кг), из участников первенства стоит выделить уверенную победу 13-летней Виктории Федюхиной (54 кг). Все спортсмены жаждут выступить на рингах первенства и чемпионата страны по тайскому боксу и шагнуть на международную арену, так как в прошлом году из-за пандемии чемпионатов и первенств Европы и мира не проводилось.







Источник: Фото Евгения ШерягинаВ Челябинске завершились чемпионат и первенство Уральского и Приволжского федеральных округов по тайскому боксу. В соревнованиях приняли участие 400 бойцов из 14 регионов России. Сборная Челябинской области стала победителем чемпионата в командном зачете.Как сообщает пресс-служба Федерации тайского бокса Челябинской области, в течение трех дней на двух рингах состоялось 200 поединков. В четырех возрастных группах спортсменов 12-13,14-15, 16-17 и 18 лет и старше было разыграно 213 медалей. Принимал чемпионат и первенство Уральского и Приволжского федеральных округов по тайскому боксу УСК «Легкоатлетический манеж» УралГУФК, лучших из лучших определяли 30 профессиональных судей, в организации мероприятия помогали более трех десятков волонтеров вуза. Старты являлись отборочными на первенство и чемпионат России 2021 года.Сборная команда Челябинской области по тайскому боксу выполнила задачу максимум и завоевала первое общекомандное место на чемпионате УрФО и ПФО, оправдав ожидания тренерского штаба и болельщиков. Вторыми стали спортсмены из команды Пермского края, а замкнули тройку лидеров тайбоксеры сборной ХМАО-ЮГРА. На первенстве УрФО и ПФО в тройку лучших вошли команды: ХМАО-ЮГРА, Пермского края и Свердловской области.Силами южноуральских спортсменов, тренирующихся в спортивных школах и клубах Челябинска, Магнитогорска и Копейска, из 213 разыгранных наград в Челябинской области осталось 40, в том числе 14 с золотым отливом.Среди мужчин чемпионами УрФО и ПФО стали спортсмены из Челябинска:(63,5 кг) и(57 кг), которые по ходу поединков отправляли соперников в нокауты, а также(81 кг). Достойно выступил(63,5 кг), ставший серебряным призером: спортсмен снялся с финала по травме. В шаге от вершины пьедестала остановился(75 кг).У женщин в рамках чемпионата на верхнюю ступень пьедестала почета поднялись(45 кг) и(51 кг), из участников первенства стоит выделить уверенную победу 13-летней(54 кг). Все спортсмены жаждут выступить на рингах первенства и чемпионата страны по тайскому боксу и шагнуть на международную арену, так как в прошлом году из-за пандемии чемпионатов и первенств Европы и мира не проводилось. Источник: Фото Евгения Шерягина AzAzA 2021-03-22YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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