2021-03-23YEKT10:00:00 | Губерния На реализацию программы «Забота» для старшего поколения магнитогорцев за год направлено более 258 млн рублей Более тридцати лет благотворительный фонд «Металлург» (крупнейший благотворитель - ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат») реализует программы, направленные на повышение качества и уровня жизни людей старшего поколения. Самая крупная из них – комплексная программа «Забота», которая в минувшем году была профинансирована в объеме свыше 258 млн рублей, сообщает пресс-служба ММК.Программа «Забота» включает в себя несколько долгосрочных программ – «Милосердие», «Старшее поколение», «Сохрани свое здоровье», «Активное долголетие», «Досуг людей пожилого возраста». «Заботой» охвачены более 32 тысяч человек – неработающие пенсионеры Магнитогорского металлургического комбината, инвалиды и малообеспеченные категории граждан, бывшие работники промышленных предприятий, учреждений бюджетной сферы города и близлежащих сельских районов.Формы и методы поддержки пожилых людей включают в себя не только регулярную материальную помощь дополнительно к государственной пенсии. В 2020 году 1 110 малообеспеченных пенсионеров, людей с ограниченными физическими возможностями и другие категории граждан имели возможность получать бесплатные обеды в столовой «Ветеран».Сегодня она изменила форму работы: здесь изготавливают полуфабрикаты и доставляют их пенсионерам и другим малообеспеченным категориям горожан. На реализацию благотворительных программ направлена и деятельность магазинов фонда.Центр медико-социальной защиты БФ «Металлург», ставший фактически первым в Челябинской области геронтологическим центром, действует по типу дневного стационара для бесплатного лечения инвалидов (в первую очередь больных с профзаболеваниями и трудовыми увечьями), пенсионеров, инвалидов с детства и малообеспеченных категорий граждан. В своей работе центр использует современное оборудование и лечебные методики. В прошлом году в центре прошли курс лечения более 350 человек.В штате частного учреждения «Центр социального обслуживания населения», созданного по решению благотворительного фонда «Металлург», состоит 36 социальных работников, на обслуживании которых находится 556 человек. В перечень основных услуг, которые социальный работник оказывает клиентам, входит уборка квартиры, покупка продуктов, приготовление пищи, помощь в кормлении, выполнение гигиенических процедур и др.Фонд принял активное участие в подготовке к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Правительством Челябинской области, ПАО «ММК», областным Советом ветеранов, фондом «Металлург» и Челябинским областным отделением Российского детского фонда было принято решение организовать мероприятия в восьми сельских районах юга Челябинской области. Благодаря программе одинокие пенсионеры и ветераны этих сельских районов получили 1200 продуктовых наборов ко Дню защитника Отечества, Международному женскому дню и Дню Победы.Всего же на реализацию программы «Забота» в 2020 году направлено свыше 258 млн рублей.В марте прошлого года при поддержке ПАО «ММК» в условиях угрозы заражения коронавирусом COVID-19 была разработана новая благотворительная программа «Мы вместе» для оказания адресной помощи одиноким пожилым людям старше 65 лет и малообеспеченным категориям граждан. Для реализации программы БФ «Металлург» на специально открытый фондом благотворительный расчетный счет поступило пожертвований на сумму 174,6 млн руб., из них от ПАО «ММК» – 167 млн руб.За период действия программы сформировано 308 124 продуктовых набора и 54 750 комплектов средств индивидуальной защиты, которые доставлены людям в возрасте старше 65 лет и малообеспеченным нуждающимся семьям.С сентября 2020 года фондом реализуется грантовый проект «Пандемия – не приговор одиночеству». Он стал победителем специального внепланового конкурса Фонда президентских грантов.Программа проекта направлена на социальную поддержку людей старшего поколения, в том числе содействие приобретению ими навыков, соответствующих текущему уровню технологического развития и социальным изменениям. Целевая группа проекта – жители специализированного дома «Ветеран» в возрасте от 65 лет, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Для них организован с учетом соблюдения всех мер предосторожности цикл онлайн-экскурсий - виртуальных путешествий по миру, посещение картинных галерей, музеев, театров, концертов с использованием мультимедийного оборудования, а также социально-психологических занятий.А в ноябре в центре медико-социальной защиты фонда начала действовать программа «Будь здоров!», направленная на восстановление после перенесенной коронавирусной пневмонии. В декабре 2020 года этот проект стал победителем конкурсного отбора на гранты губернатора Челябинской области для социально ориентированных некоммерческих организаций. В рамках проекта на базе центра медико-социальной защиты БФ «Металлург» с января по июль 2021 года пройдут оздоровление 90 магнитогорских пенсионеров, переболевших вирусной пневмонией (в том числе SAR-CoV-2). Для людей пожилого возраста организован курс оздоровления, включающий дыхательную гимнастику и занятия в Народном университете здоровья третьего возраста. AzAzA 2021-03-23YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: Группа ММК увеличила расходы на благотворительность и соцпрограммы почти до ...

Проект «Будь здоров!» поможет в реабилитации переболевших ковидом магнитого ...

Фонд «Металлург» организовал для магнитогорских ветеранов цикл виртуальных ...

Проект фонда «Металлург», направленный на поддержку ветеранов в период панд ...

«Мы вместе!»: ММК продолжит оказывать помощь нуждающимся магнитогорцам {comments_news}