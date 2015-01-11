2021-03-24YEKT09:00:00 | Губерния Ирина Гехт подвела итоги Недели инклюзивного образования на Южном Урале Источник: Организация помощи детям "Открытое сердце"









В Челябинской области состоялось масштабное мероприятие с участием директоров и педагогических работников образовательных организаций региона, родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, школьников, студентов педагогического университета и экспертов «Центра проблем аутизма». Итоги Недели инклюзивного образования подвела первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.Организатором Недели инклюзивного образования выступила Елизавета Кириллова, председатель общественной организации «Открытое сердце». Проект реализован при поддержке гранта губернатора Челябинской области.Главным результатом недели стало решение о масштабировании проекта «Ресурсный класс» и открытии в новом учебном году еще пяти классов для совместного обучения детей–инвалидов и нейротипичных сверстников, подготовка дорожной карты внедрения технологии «ресурсный класс» на ближайшие три года.Об этом на итоговом совещании сообщила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт, которая дала поручение министерству образования и науки региона разработать документ совместно с инициатором проекта - организацией «Открытое сердце».«Сегодня мы видим высокий запрос от родителей детей-инвалидов региона на внедрение технологии ресурсных классов. Как показывает опыт практической работы в Челябинске, этот формат обучения меняет не только жизнь семей с детьми–инвалидами, но и формирует во всей школе культуру здорового образа жизни, развивает у обычных школьников эмоциональный интеллект, а это лучшие признаки школы 21-го века», – отметила Ирина Гехт.Решение о составлении дорожной карты по открытию ресурсных классов в Челябинской области было принято после завершения комплекса мероприятий с участием федерального эксперта, президента «Центра проблем аутизма» Екатерины Мень. В рамках Недели инклюзивного образования она приняла участие в мероприятиях с участием руководства региональных министерств образования и науки, социальных отношений, администрации Челябинска, студентами и преподавателями педагогического университета, директорами школ и родителями. «Инклюзивные процессы перестают быть экзотикой, а становятся системной частью политики региона, для чего сложились все предпосылки – и успешный опыт, и развитые отношения властей с ведущими НКО региона, и компетентный родительский запрос, и хорошее понимание властями – и областными, и муниципальными - смыслов и ценностей инклюзии», – поделилась мнением по итогам визита на Южный Урал президент «Центра проблем аутизма» Екатерина Мень. Источник: Организация помощи детям "Открытое сердце"В Челябинской области состоялось масштабное мероприятие с участием директоров и педагогических работников образовательных организаций региона, родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, школьников, студентов педагогического университета и экспертов «Центра проблем аутизма». Итоги Недели инклюзивного образования подвела первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.Организатором Недели инклюзивного образования выступила, председатель общественной организации «Открытое сердце». Проект реализован при поддержке гранта губернатора Челябинской области.Главным результатом недели стало решение о масштабировании проекта «Ресурсный класс» и открытии в новом учебном году еще пяти классов для совместного обучения детей–инвалидов и нейротипичных сверстников, подготовка дорожной карты внедрения технологии «ресурсный класс» на ближайшие три года.Об этом на итоговом совещании сообщила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт, которая дала поручение министерству образования и науки региона разработать документ совместно с инициатором проекта - организацией «Открытое сердце».«Сегодня мы видим высокий запрос от родителей детей-инвалидов региона на внедрение технологии ресурсных классов. Как показывает опыт практической работы в Челябинске, этот формат обучения меняет не только жизнь семей с детьми–инвалидами, но и формирует во всей школе культуру здорового образа жизни, развивает у обычных школьников эмоциональный интеллект, а это лучшие признаки школы 21-го века», – отметила.Решение о составлении дорожной карты по открытию ресурсных классов в Челябинской области было принято после завершения комплекса мероприятий с участием федерального эксперта, президента «Центра проблем аутизма» Екатерины Мень. В рамках Недели инклюзивного образования она приняла участие в мероприятиях с участием руководства региональных министерств образования и науки, социальных отношений, администрации Челябинска, студентами и преподавателями педагогического университета, директорами школ и родителями. «Инклюзивные процессы перестают быть экзотикой, а становятся системной частью политики региона, для чего сложились все предпосылки – и успешный опыт, и развитые отношения властей с ведущими НКО региона, и компетентный родительский запрос, и хорошее понимание властями – и областными, и муниципальными - смыслов и ценностей инклюзии», – поделилась мнением по итогам визита на Южный Урал президент «Центра проблем аутизма» AzAzA 2021-03-24YEKT09:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: Ирина Гехт подвела итоги недели инклюзивного образования

Общественная организация «Открытое сердце» подготовит пять команд челябинск ...

Маргарита Павлова посетила детский праздник, приуроченный к Международному ...

В поселке Новосинеглазовский сделан шаг навстречу особым родителям

В Челябинске может появиться ресурсный класс для особых детей {comments_news}