Час Земли: в Челябинске отключат подсветку телебашни

В Челябинске в «Час Земли» погасят огни на телевизионной башне. Так планируют поддержать международную экоакцию.

Международное мероприятие пройдет 27 марта в 20:30 по челябинскому времени. В этот день ровно на 1 час многие люди отключат все электроприборы для того, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам нашей планеты. Не останется в стороне и Челябинск. Так, например, в этот час не будет подсветки на телевизионной башне.

Также и в других городах на время погаснут огни на аналогичных конструкциях: в Москве, Казани, Мурманске, Красноярске, Нижнем Новгороде, Самаре и Пензе.

«Час земли» – это массовая экологическая акция, к ней присоединяется с каждым годом все больше людей и компаний. Всемирный фонд дикой природы организовал ее для того, чтобы призвать не только жителей планеты, но и предприятия, которые работают ежедневно, быть ответственными и обращать внимание, какое воздействие оказывается на живую природу.

Добавим, в Картинной галерее музея изобразительных искусств пройдет выставка детских рисунков, приуроченная к акции «Час Земли». Работы примечательны тем, что, помимо красок, юные художники использовали разные вещи: от пуговиц и гвоздей до одежды, дав им вторую жизнь.

https://www.cheltv.ru/chas-zemli-v-chelyabinske/