2021-03-29YEKT13:00:00 | Губерния Все знаки отличия ГТО дадут дополнительные баллы к ЕГЭ Источник: Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области









Министерство образования и науки РФ выпустило приказ, согласно которому абитуриенты вузов могут получить дополнительные баллы за наличие не только золотого знака отличия ГТО, но также серебряного и бронзового. Кроме того, бонусные баллы могут получить будущие студенты за спортивные успехи на международных соревнованиях.Вступивший в силу 27 марта приказ минобрнауки РФ коренным образом может изменить подход и интерес к систематическим занятиям физической культурой и спортом среди учащихся общеобразовательных школ, а также повысить значимость комплекса «Готов к труду и обороне». Если ранее абитуриенты могли получить дополнительные баллы к ЕГЭ лишь при наличии золотого знака отличия ГТО, то теперь бонусы дают серебряные и бронзовые знаки. Важно только, чтобы эти знаки были «свежими» – выданы за выполнение нормативов для той возрастной группы, к которой абитуриент относится в текущем году.За значок ГТО вуз теперь должен начислять не менее двух баллов, остальные достижения он оценивает по своему усмотрению. Соответствующие документы размещены на официальном интернет-портале правовой информации РФ (Максим Соколов. – Далеко не все школьники могут сдать нормативы на золотой знак отличия ГТО. Соизмеряя свои возможности, многие из них не приступали к выполнению нормативов комплекса. Теперь же у них есть шанс получить дополнительные баллы за счет сдачи тестов (испытаний) на серебряный и бронзовый знак отличия. То есть появился стимул бороться за недостающие баллы. Мы ожидаем всплеск активности у школьников к выполнению нормативов ГТО, что должно отразиться и на общих показателях количества систематически занимающихся физической культурой и спортом в регионе».Добавим, что приказ министерства образования и науки РФ вводит еще одно основание для дополнительных баллов – участие или призовое место в спортивном соревновании, которое проводили для поиска людей с выдающимися способностями. К таким конкурсам не относятся школьные олимпиады, в которых призовое место и так дает право на особые преимущества при поступлении в профильный вуз. Кроме того, бонусные баллы начисляют за призовое место на Олимпийских и Паралимпийских играх, чемпионатах и первенствах мира и Европы. Спортивные достижения позволяют поступать в вузы по направлению подготовки в области физкультуры и спорта. Источник: Министерство по физической культуре и спорту Челябинской областиМинистерство образования и науки РФ выпустило приказ, согласно которому абитуриенты вузов могут получить дополнительные баллы за наличие не только золотого знака отличия ГТО, но также серебряного и бронзового. Кроме того, бонусные баллы могут получить будущие студенты за спортивные успехи на международных соревнованиях.Вступивший в силу 27 марта приказ минобрнауки РФ коренным образом может изменить подход и интерес к систематическим занятиям физической культурой и спортом среди учащихся общеобразовательных школ, а также повысить значимость комплекса «Готов к труду и обороне». Если ранее абитуриенты могли получить дополнительные баллы к ЕГЭ лишь при наличии золотого знака отличия ГТО, то теперь бонусы дают серебряные и бронзовые знаки. Важно только, чтобы эти знаки были «свежими» – выданы за выполнение нормативов для той возрастной группы, к которой абитуриент относится в текущем году.За значок ГТО вуз теперь должен начислять не менее двух баллов, остальные достижения он оценивает по своему усмотрению. Соответствующие документы размещены на официальном интернет-портале правовой информации РФ ( http://pravo.gov.ru/ ). При этом общая сумма баллов за индивидуальные начисления не может превышать десяти. Напомним, что в вузах Челябинской области в 2020 году существовала разная система поощрения абитуриентов за наличие золотых знаков ГТО. Наибольшее количество дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в вуз давал ЮУрГУ – десять баллов.«Вступивший в силу Приказ коренным образом может повлиять на реализацию комплекса «Готов к труду и обороне» как в России, так и нашем регионе, - говорит исполняющий обязанности министра спорта Челябинской области. – Далеко не все школьники могут сдать нормативы на золотой знак отличия ГТО. Соизмеряя свои возможности, многие из них не приступали к выполнению нормативов комплекса. Теперь же у них есть шанс получить дополнительные баллы за счет сдачи тестов (испытаний) на серебряный и бронзовый знак отличия. То есть появился стимул бороться за недостающие баллы. Мы ожидаем всплеск активности у школьников к выполнению нормативов ГТО, что должно отразиться и на общих показателях количества систематически занимающихся физической культурой и спортом в регионе».Добавим, что приказ министерства образования и науки РФ вводит еще одно основание для дополнительных баллов – участие или призовое место в спортивном соревновании, которое проводили для поиска людей с выдающимися способностями. К таким конкурсам не относятся школьные олимпиады, в которых призовое место и так дает право на особые преимущества при поступлении в профильный вуз. Кроме того, бонусные баллы начисляют за призовое место на Олимпийских и Паралимпийских играх, чемпионатах и первенствах мира и Европы. Спортивные достижения позволяют поступать в вузы по направлению подготовки в области физкультуры и спорта. AzAzA 2021-03-29YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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