2021-03-29YEKT13:00:00 | Губерния Первый Кубок рационализаторов в рамках нацпроекта «Производительность труда» пройдет на Урале Источник: ФЦК









Первый Кубок по рационализации и производительности пройдет в Екатеринбурге с 25 по 29 октября 2021 года. Мероприятие состоится в рамках VIII Национального чемпионата рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills. Об этом сообщил первый вице-премьер Правительства РФ, председатель оргкомитета соревнований Андрей Белоусов.Кубок, проходящий в рамках Андрей Белоусов, отдав соответствующие поручения Минэкономразвития РФ.В заседании оргкомитета Кубка приняли участие генеральный директор Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) Роберт Уразов, генеральный директор АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (ФЦК) Николай Соломон и руководители субъектов страны, подключившихся к нацпроекту «Производительность труда».«С начала реализации нацпроекта методикам и инструментам бережливого производства обучено более 33 тысяч человек. И мы ждем, что Кубок по рационализации и производительности ускорит развитие культуры непрерывных улучшений на российских предприятиях. Ведь полученные знания и опыт выделяют сотрудников предприятий-участников нацпроекта, делают их уникальными и востребованными специалистами. И в октябре этого года у них появится возможность это доказать. Для кого-то из участников соревнования могут стать по-настоящему судьбоносными», - уверен Николай Соломон.Челябинская область вошла в нацпроект «Производительность труда» в 2019 году. Его мероприятия в регионе реализуют областные минпром и Фонд развития промышленности. На данный момент участниками нацпроекта являются уже 60 южноуральских предприятий.«Производительность труда» - один из важнейших нацпроектов, поскольку ориентирован в первую очередь на людей. Повышение производительности напрямую влияет на их зарплату и условия труда. Не менее важно введение на всех предприятиях-участниках системы подачи предложений по улучшениям. Когда человек видит, что к нему прислушиваются, его опыт ценят, а советы внедряют в жизнь, он работает с еще большей отдачей и заинтересованностью. Движение рационализаторов существовало еще в Советском Союзе, но в те времена речь шла в основном о минимизации издержек и сокращении потерь. Сегодня в рамках нацпроекта акцент делается на внедрении бережливого производства, прежде всего для освоения прогрессивных технологий и создания новых продуктов», - говорит министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий.На заседании были подписаны соглашения о сотрудничестве между Агентством развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) и компаниями – участниками нацпроекта: ОАО «РЖД», ГК «Римера», АО «Р-Фарм», компания «Технониколь», ГК «Роскосмос» и ПАО «Сибур».Сотрудничество предполагает запуск «Точек кипения Hi-Tech» внутри предприятий – участников Кубка. Это будут современные пространства для коллективной работы рационализаторов, обмена знаниями о новых производственных решениях и передовых технологиях. Здесь работники предприятий смогут пройти подготовку по программе «Рационализаторство» WorldSkills, принять участие в проектно-аналитических и стратегических сессиях с привлечением отечественных и зарубежных экспертов и затем пройти отбор на Кубок.Кроме того, на базе предприятий – участников соглашений будут созданы корпоративные центры опережающей подготовки (КЦОП). Это площадки со специальным производственным оборудованием для ускоренной профессиональной подготовки и обучения, повышения квалификации по наиболее востребованным и перспективным профессиям и компетенциям на мировом уровне, в том числе, с использованием лучших практики, методик и технологий подготовки WorldSkills.Эксперты WorldSkills разработают и передадут предприятиям – участникам нацпроекта методику аудита рабочих мест, разработки корпоративного стандарта профессий, формирования матрицы компетенций и оценки персонала, а также сборки коротких образовательных программ для дальнейшего тиражирования разработанных материалов и применения их на практике.Всего в 2021 году на базе предприятий – участников соглашений в рамках нацпроекта «Производительность труда» должны открыться 15 «Точек кипения Hi-Tech» и 15 корпоративных центров опережающей подготовки с перспективой ежегодного увеличения их количества.***



Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности;







Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции.



Эти задачи дополняются социально ориентированными результатами: внедрение на предприятиях онлайн-сервисов цифровой экосистемы нацпроекта; расширение спектра услуг ФЦК и РЦК; формирование «движения рационализаторов» с привлечением специалистов и инфраструктуры «Ворлдскиллс».Кубок рационализации и производительности - коммуникационная площадка для тиражирования и обмена знаниями и лучшими практиками в сфере рационализации, изобретательства и развития инноваций, как механизмов повышения производительности труда. Создан в целях массового вовлечения сотрудников российских корпораций в задачи повышения производительности труда через развитие рационализаторской, изобретательской и новаторской деятельности и использование рационализаторского и изобретательского потенциала сотрудников предприятий в качестве драйвера повышения производительности труда, в том числе экономии ресурсов, инновационного и технологического развития, выпуска новой качественной продукции. Источник: ФЦКПервый Кубок по рационализации и производительности пройдет в Екатеринбурге с 25 по 29 октября 2021 года. Мероприятие состоится в рамках VIII Национального чемпионата рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills. Об этом сообщил первый вице-премьер Правительства РФ, председатель оргкомитета соревнований Андрей Белоусов.Кубок, проходящий в рамках национального проекта «Производительность труда» , станет площадкой по совершенствованию и повышению эффективности процессов производства для работников предприятий – участников нацпроекта. Он позволит выявить достижения и лучшие практики самых сильных представителей компаний в оптимизации их производств, чтобы в дальнейшем их могли использовать другие предприятия, внедряющие у себя бережливое производство.«Движение рационализаторства – составная часть национального проекта, мы его туда включили. Безусловно, для того чтобы движение получило силу и смысл, его нужно поставить на системную основу. Необходимо продумать основные треки работы, чтобы эту систему создать. Речь идет о методической работе, передаче опыта и поддержке этого движения на уровне руководителей компаний», – отметил, отдав соответствующие поручения Минэкономразвития РФ.В заседании оргкомитета Кубка приняли участие генеральный директор Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия), генеральный директор АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (ФЦК)и руководители субъектов страны, подключившихся к нацпроекту «Производительность труда».«С начала реализации нацпроекта методикам и инструментам бережливого производства обучено более 33 тысяч человек. И мы ждем, что Кубок по рационализации и производительности ускорит развитие культуры непрерывных улучшений на российских предприятиях. Ведь полученные знания и опыт выделяют сотрудников предприятий-участников нацпроекта, делают их уникальными и востребованными специалистами. И в октябре этого года у них появится возможность это доказать. Для кого-то из участников соревнования могут стать по-настоящему судьбоносными», - уверен Николай Соломон.Челябинская область вошла в нацпроект «Производительность труда» в 2019 году. Его мероприятия в регионе реализуют областные минпром и Фонд развития промышленности. На данный момент участниками нацпроекта являются уже 60 южноуральских предприятий.«Производительность труда» - один из важнейших нацпроектов, поскольку ориентирован в первую очередь на людей. Повышение производительности напрямую влияет на их зарплату и условия труда. Не менее важно введение на всех предприятиях-участниках системы подачи предложений по улучшениям. Когда человек видит, что к нему прислушиваются, его опыт ценят, а советы внедряют в жизнь, он работает с еще большей отдачей и заинтересованностью. Движение рационализаторов существовало еще в Советском Союзе, но в те времена речь шла в основном о минимизации издержек и сокращении потерь. Сегодня в рамках нацпроекта акцент делается на внедрении бережливого производства, прежде всего для освоения прогрессивных технологий и создания новых продуктов», - говорит министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области.На заседании были подписаны соглашения о сотрудничестве между Агентством развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) и компаниями – участниками нацпроекта: ОАО «РЖД», ГК «Римера», АО «Р-Фарм», компания «Технониколь», ГК «Роскосмос» и ПАО «Сибур».Сотрудничество предполагает запуск «Точек кипения Hi-Tech» внутри предприятий – участников Кубка. Это будут современные пространства для коллективной работы рационализаторов, обмена знаниями о новых производственных решениях и передовых технологиях. Здесь работники предприятий смогут пройти подготовку по программе «Рационализаторство» WorldSkills, принять участие в проектно-аналитических и стратегических сессиях с привлечением отечественных и зарубежных экспертов и затем пройти отбор на Кубок.Кроме того, на базе предприятий – участников соглашений будут созданы корпоративные центры опережающей подготовки (КЦОП). Это площадки со специальным производственным оборудованием для ускоренной профессиональной подготовки и обучения, повышения квалификации по наиболее востребованным и перспективным профессиям и компетенциям на мировом уровне, в том числе, с использованием лучших практики, методик и технологий подготовки WorldSkills.Эксперты WorldSkills разработают и передадут предприятиям – участникам нацпроекта методику аудита рабочих мест, разработки корпоративного стандарта профессий, формирования матрицы компетенций и оценки персонала, а также сборки коротких образовательных программ для дальнейшего тиражирования разработанных материалов и применения их на практике.Всего в 2021 году на базе предприятий – участников соглашений в рамках нацпроекта «Производительность труда» должны открыться 15 «Точек кипения Hi-Tech» и 15 корпоративных центров опережающей подготовки с перспективой ежегодного увеличения их количества.*** Национальный проект «Производительность труда» обеспечивает формирование новой производственной культуры в Российской Федерации. Он направлен на достижение национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство»:Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности;Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции.Эти задачи дополняются социально ориентированными результатами: внедрение на предприятиях онлайн-сервисов цифровой экосистемы нацпроекта; расширение спектра услуг ФЦК и РЦК; формирование «движения рационализаторов» с привлечением специалистов и инфраструктуры «Ворлдскиллс».- коммуникационная площадка для тиражирования и обмена знаниями и лучшими практиками в сфере рационализации, изобретательства и развития инноваций, как механизмов повышения производительности труда. Создан в целях массового вовлечения сотрудников российских корпораций в задачи повышения производительности труда через развитие рационализаторской, изобретательской и новаторской деятельности и использование рационализаторского и изобретательского потенциала сотрудников предприятий в качестве драйвера повышения производительности труда, в том числе экономии ресурсов, инновационного и технологического развития, выпуска новой качественной продукции. AzAzA 2021-03-29YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: Челябинская область перевыполнила план по количеству обученных сотрудников ...

О новых возможностях нацпроекта «Производительность труда» рассказали предс ...

О новых направлениях и возможностях нацпроекта «Производительность труда» р ...

Предприятия Челябинской области могут подключиться к движению рационализато ...

Благодаря нацпроекту почти 400 специалистов промышленных предприятий Челяби ... {comments_news}