28 марта в КСК «Лидер» завершилось первенство округа по волейболу среди мужских команд. Соревнования проходили в два этапа: 21 февраля завершился предварительный этап, в котором помимо местных команд приняли участие игроки из Кыштыма и Вишневогорска. Всего в соревнованиях участвовало 7 команд.

В это воскресенье прошли финалы, состоящие из двух игр по системе «крест». В первом матче встретились «Драгцветмет» и «Горняк», во втором «ХСК» и «Сигнал». В красивой и упорной борьбе команда из Кыштыма обыграла соперников из Вишневогорска, а «Химсталькомплект» выиграл у «Сигнала».

Соответственно, игра за третье место состоялась между командами «Сигнал» и «Горняк» (Вишневогорск). А в игре за первое место боролись «ХСК» и «Драгцветмет» (Кыштым).

Каждая команда демонстрировала слаженную игру в защите и отличные силовые подачи, комбинационную игру на сетке. Желание выиграть, борьба за каждый мяч, азарт, накал эмоций, споры с судьями, активная поддержка болельщиков, вот что отличает обычные игры от финалов. Конечно, пандемия внесла свои коррективы в проведение соревнований в 2020 году и подготовку спортсменов, но любовь к волейболу читалась в каждом движении и взгляде всех присутствующих на играх.

Итоги первенства:

1 место – Химсталькомплект

2 место – Драгцветмет (Кыштым)

3 место – Сигнал

4 место – Горняк (Вишневогорск)

Лучшими игроками признаны:

Родион Мухамадулин (ХСК) в номинации «Лучший универсальный игрок», Александр Жарков (Драгцветмет Кыштым) – «Лучший пасующий», Дмитрий Карпов (Сигнал) - «Лучший нападающий».

Призы зрительских симпатий получили: Егор Карташов и Никита Баранаев из команды Химсталькомплект, а также Алексей Плаксин из команды Сигнал.

Федерация волейбола выражает благодарность спонсорам, оказавшим помощь в проведении турнира. Александру Видякину за предоставленные призы победителям соревнований. Слова благодарности также Игорю Лемтюгину. Огромное спасибо болельщикам за поддержку, оказанную командам.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/46384/