2021-03-30YEKT12:00:00 | Губерния Золото, медь, робот Федор, каслинское литье и метеорит: в Совете Федерации проходит выставка Челябинской области Источник: Пресс-служба правительства Челябинской области









В рамках Дней Челябинской области в Совете Федерации в Москве открылась выставка, посвященная туристическому, промышленному, культурному и аграрному потенциалу Южного Урала. Челябинская область – место, где удивительным образом сочетаются промышленная мощь и уникальная природа. Здесь древние горы встречаются с бескрайними равнинами. В регионе более трех тысяч озер, среди которых «младший брат Байкала» – красивейшее и чистейшее озеро Тургояк. И в то же время Челябинская область – промышленное сердце России, экономический центр, где сосредоточены ведущие металлургические и машиностроительные предприятия страны.Гости выставки могут ознакомиться с туристическим потенциалом региона. Национальные парки, ремесленные мастерские, таинственные горы и безопасные живописные сплавы, каменные реки, загадочный Аркаим и знаменитый гость из космоса – челябинский метеорит – далеко не полный перечень достопримечательностей Южного Урала.Более 200 лет на Южном Урале развиваются всемирно известные промышленные художественные промыслы: Каслинское литье из чугуна и Златоустовская гравюра на стали. Экспозиция представляет ценнейшие образцы работ уральских мастеров (крупногабаритные изделия «Конь в попоне», «Россия», «Петр I»), знакомит посетителей с историей горнозаводской цивилизации и технологиями изготовления «воздушных шедевров» из чугуна, золота, стали, а также ткацким мастерством.Промышленность – основа экономического развития региона. Посетители выставки могут оценить продукцию металлургических и машиностроительных предприятий Челябинской области. На стендах представлены модели автомобилей завода «Урал», миниатюры спецтехники для обслуживания автодорог, аэродромов и воздушных судов («Завод СпецАгрегат»), модель танка Т-14 (НПО «Электромашина») и миниатюра трактора «Челябинского тракторного завода – УРАЛТРАК». Также можно увидеть металлические слитки: индий от Челябинского цинкового завода, золото, серебро, медь от Русской медной компании.В сфере инноваций на выставке представлена продукция НПО «Андроидная техника»: кресло-коляска «Гефест», робот-дезинфектор MedBot М-304 и антропоморфный робот-спасатель ФЕДОР, покоривший космос.Группа компаний «Приводная техника» презентует бытовой накопитель электроэнергии, а компания «Ламинарные системы» – пневмошлем и противочумный комплект, который в период пандемии стал высоковостребованным товаром не только в России, но и за рубежом.Компания «Нейротехнолоджи» демонстрирует устройства для лечения позвоночника Sacrus и Cordus, особенно популярные в США, Мексике, Колумбии, Испании, Болгарии, Франции, Словакии, Австралии. Благодаря уникальной разработке тысячи людей по всему миру уже улучшили свое здоровье. Также на стенде можно примерить «Нейротрекер» – высокотехнологичный медицинский браслет для мониторинга, прогнозирования и управления психофизическим состоянием человека.Самый крупный на Урале агрокомплекс «Чурилово» презентует биометоды защиты овощей от вредителей собственной лабораторной разработки, без использования химикатов.В Челябинской области развита пищевая промышленность. В экспозиции принимают участие несколько компаний: MAKFA, «Союзпищепром», «СИТНО», «Ариант» и «Озерский спиртоводочный завод». Безглютеновые макароны, растительное молоко, масло холодного отжима, полезные злаковые хлебцы, а также колбасы и напитки дополняют презентацию региона.







Источник: Пресс-служба правительства Челябинской областиВ рамках Дней Челябинской области в Совете Федерации в Москве открылась выставка, посвященная туристическому, промышленному, культурному и аграрному потенциалу Южного Урала. Челябинская область – место, где удивительным образом сочетаются промышленная мощь и уникальная природа. Здесь древние горы встречаются с бескрайними равнинами. В регионе более трех тысяч озер, среди которых «младший брат Байкала» – красивейшее и чистейшее озеро Тургояк. И в то же время Челябинская область – промышленное сердце России, экономический центр, где сосредоточены ведущие металлургические и машиностроительные предприятия страны.Гости выставки могут ознакомиться с туристическим потенциалом региона. Национальные парки, ремесленные мастерские, таинственные горы и безопасные живописные сплавы, каменные реки, загадочный Аркаим и знаменитый гость из космоса – челябинский метеорит – далеко не полный перечень достопримечательностей Южного Урала.Более 200 лет на Южном Урале развиваются всемирно известные промышленные художественные промыслы: Каслинское литье из чугуна и Златоустовская гравюра на стали. Экспозиция представляет ценнейшие образцы работ уральских мастеров (крупногабаритные изделия «Конь в попоне», «Россия», «Петр I»), знакомит посетителей с историей горнозаводской цивилизации и технологиями изготовления «воздушных шедевров» из чугуна, золота, стали, а также ткацким мастерством.Промышленность – основа экономического развития региона. Посетители выставки могут оценить продукцию металлургических и машиностроительных предприятий Челябинской области. На стендах представлены модели автомобилей завода «Урал», миниатюры спецтехники для обслуживания автодорог, аэродромов и воздушных судов («Завод СпецАгрегат»), модель танка Т-14 (НПО «Электромашина») и миниатюра трактора «Челябинского тракторного завода – УРАЛТРАК». Также можно увидеть металлические слитки: индий от Челябинского цинкового завода, золото, серебро, медь от Русской медной компании.В сфере инноваций на выставке представлена продукция НПО «Андроидная техника»: кресло-коляска «Гефест», робот-дезинфектор MedBot М-304 и антропоморфный робот-спасатель ФЕДОР, покоривший космос.Группа компаний «Приводная техника» презентует бытовой накопитель электроэнергии, а компания «Ламинарные системы» – пневмошлем и противочумный комплект, который в период пандемии стал высоковостребованным товаром не только в России, но и за рубежом.Компания «Нейротехнолоджи» демонстрирует устройства для лечения позвоночника Sacrus и Cordus, особенно популярные в США, Мексике, Колумбии, Испании, Болгарии, Франции, Словакии, Австралии. Благодаря уникальной разработке тысячи людей по всему миру уже улучшили свое здоровье. Также на стенде можно примерить «Нейротрекер» – высокотехнологичный медицинский браслет для мониторинга, прогнозирования и управления психофизическим состоянием человека.Самый крупный на Урале агрокомплекс «Чурилово» презентует биометоды защиты овощей от вредителей собственной лабораторной разработки, без использования химикатов.В Челябинской области развита пищевая промышленность. В экспозиции принимают участие несколько компаний: MAKFA, «Союзпищепром», «СИТНО», «Ариант» и «Озерский спиртоводочный завод». Безглютеновые макароны, растительное молоко, масло холодного отжима, полезные злаковые хлебцы, а также колбасы и напитки дополняют презентацию региона. Источник: Пресс-служба правительства Челябинской области AzAzA 2021-03-30YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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