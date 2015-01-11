Государственный архив Челябинской области представил новую выставку

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Надзор», полицейскими Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск выявлен факт уклонения от административного надзора местным жителем, 1976 года рождения Подробнее
Начальник штаба Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск подполковник внутренней службы Ильдар Мажитов разъясняет, что в соответствии с инструкцией о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений Подробнее
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер станет докладчиком на встрече президента РФ Владимира Путина с правительством РФ – темой мероприятия будет финансирование программ развития российских регионов Подробнее
Депутаты Заксобрания Челябинской области внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об обязательной регистрации домашних собак и кошек – однако инициативу земляков в эфире радио Sputnik не поддержал их коллега, председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов Подробнее
35 лет назад, 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая за всю историю атомной энергетики авария на Чернобыльской атомной электростанции. Авария, которая затронула судьбы миллионов людей, не обошла стороной и наш город. Почти тысяча человек из различных предприятий и организаций города были направлены на ликвидацию последствий ядерной катастрофы Подробнее
С 10 по 19 марта в лицее №23 прошли традиционные дни науки (биология). Продуктивный старт был дан 10 марта научно-познавательным дебатом «Клонирование: опасности и перспективы», который прошел под руководством Моргун Натальи Михайловны и Гавриловой Екатерины Викторовны Подробнее
Объединенный государственный архив Челябинской области представит виртуальную выставку «Надежда Анатольевна Капитонова. Самая лучшая книжкина мама». Выставка приурочена к юбилею заслуженного работника культуры, библиотекаря и краеведа Надежды Капитоновой.Надежду Капитонову называют «книжкиной мамой», она библиотекарь, организатор библиотечного дела, заслуженный работник культуры РСФСР. Родилась в Москве в 1931 году, по окончании Московского государственного библиотечного института (1953) направлена на работу библиотекарем в Центральную детскую библиотеку имени В. В. Маяковского Челябинска, где проработала всю жизнь, в 1966—1986 годах была директором библиотеки. Надежда Капитонова около 40 лет вела на челябинском телевидении и радио передачи для детей «Встреча с книгой», организовывала областные недели и праздники детской книги.На протяжении многих лет занимается пропагандой детской литературы, в том числе южноуральских исследований, автор десятков статей и книг, посвященных литературному краеведению. Благодаря поискам Надежды Капитоновой найдены архивные материалы о пребывании в Верхнеуральске семьи известного скульптора Эрнста Неизвестного. Она составитель хрестоматий «Литература родного края. 1—4 классы» и «Литература России. Южный Урал. Хрестоматия. 5—9 классы», автор мемуаров «Дайте Наде подудеть!». Лауреат Государственном премии Челябинской области в области культуры, награждена золотой медалью Российского фонда мира «За миротворческую благотворительную деятельность».Надежда Капитонова – фондообразователь Объединенного государственного архива Челябинской области. Ее фонд (Р-1994) – один из самых полных и значимых для исследователей. Он включает ее личные документы и документы ее семьи, творческие работы, книги с автографами известных людей, депутатские удостоверения (на протяжении 18 лет Надежда Анатольевна была депутатом Центрального районного и городского Советов), многочисленные награды, дипломы, в том числе и подлинный диплом заслуженного работника культуры РСФСР (1977); документальные материалы, собранные по различным темам, а также большую коллекцию фотодокументов.
Источник: Объединенный государственный архив Челябинской области