Южноуральцы завоевали 12 медалей на традиционном фестивале детского дзюдо в Санкт-Петербурге

Во Всероссийских соревнованиях в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге, прошедших в 26-й раз, участвовали около двух тысяч дзюдоистов из 50 регионов. Они боролись на восьми татами и разыграли награды в трех возрастных категориях - до 13, до 15 и до 17 лет.По словам старшего тренера юношеской сборной команды Челябинской области по дзюдо, мастера спорта России международного класса Сергея Лепихина, дзюдоисты Южного Урала выступили достойно. Они добыли в городе на Неве 12 медалей, в том числе три золотые, четыре серебряные и пять бронзовых.Победителями соревнований стали Екатерина Алтышева из Магнитогорска (52 кг, тренер Сергей Щербинин), Кира Тамазаева из челябинской СШОР имени Григория Веричева (57 кг, Сергей Лепихин) и Виталина Хардина из Златоуста (48 кг, Павел Атажанов). «Серебро» выиграли ученики тренера Андрея Морозова из челябинской СШОР «Локомотив» Ева Огнивова (70 кг) и Святослав Климентьев (46 кг), Никита Крутиков из СШОР имени Григория Веричева (55 кг, Лепихин) и магнитогорец Дмитрий Буркард (81 кг, СергейЩербинин). «Бронзу» получила Елизавета Агонен из спортивной школы «Юный Динамовец» ( 57 кг, Андрей Цивилев), учащиеся СШОР имени Веричева Дмитрий Иргалин (66 кг, Сергей Лепихин, Данил Биктимиров), Остап Шайгасумов (42 кг, Сергей Лепихин), Александр Осинцев (73 кг, «Юность-Метар») и Ибрагим Нозимов из Южноуральска (42 кг, Виталий Дадонов).Лидерами медального зачета стали хозяева турнира, на счету которых оказалось 58 наград. Они опередили спортсменов из Северной Осетии и Челябинской области, добывших 31 и 12 наград соответственно.
Источник: Центр олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени А.Е. Миллера