Депутату Бурматову не понравился новый закон о регистрации домашних животных

Депутаты Заксобрания Челябинской области внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об обязательной регистрации домашних собак и кошек – однако инициативу земляков в эфире радио Sputnik не поддержал их коллега, председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Авторы документа считают, что его принятие поможет, в частности, снизить количество безнадзорных животных: потерявшихся питомцев будут быстрее находить, а безответственные владельцы, возможно, станут реже выбрасывать собак и кошек на улицу. При этом аналогичный документ готовит министерство сельского хозяйства России.

«Если две нормы сравнивать, то, конечно, норма Минсельхоза жизнеспособнее выглядит, потому что регистрация регламентируется у нас законодательством о ветеринарии, а коллеги из Челябинской области почему-то предлагают править закон "Об ответственном обращении с животными", который к регистрации никакого отношения не имеет», – отметил Владимир Бурматов.

При этом в законопроекте Минсельхоза полностью проработан порядок идентификации и учета, которые входят в процедуру регистрации.

«Этот проект согласован с правительством и осенью готовится к внесению в Госдуму. Там, скорее, примут вариант Минсельхоза. Но челябинский вариант мы в любом случае будем рассматривать», – отметил депутат.

Вариант документа, подготовленный Минсельхозом, в свое время критиковали в Госдуме, отметил он. Однако ведомство учло ряд критических замечаний: в частности, что регистрация должна быть всеобщей, но при этом бесплатной.

«Мы на этом настаиваем, считаем, что внесение питомцев в базу должно осуществляться на бесплатной основе, не становиться дополнительным финансовым бременем», – подчеркнул Бурматов.

По его мнению, отсутствие регистрации животных тормозит вступление в силу целого ряда важных положений как Кодекса об административных правонарушениях, например, штрафов за выброшенных животных.

https://dostup1.ru/society/Deputatu-Burmatovu-ne-ponravilsya-novyy-zakon-o-registratsii-domashnih-zhivotnyh_135687.html