2021-03-31YEKT10:00:00 | Губерния Первые южноуральские советники директоров по воспитанию прошли аттестацию в Артеке Источник: пресс-служба министерства образования и науки Челябинской области









Завершился очный этап обучения для будущих советников директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями в МДЦ «Артек». 156 человек из 10 регионов страны прошли аттестацию и получили удостоверения о повышении квалификации. Самую большую делегацию представила Челябинская область – 31 человек. Все они были отобраны по итогам конкурса «Навигаторы детства», запущенного Российским движением школьников (РДШ) и Министерством просвещения Российской Федерации 22 января по поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина Минпросвещению России в рамках национального проекта «Образование».В течение недели участники первой очной сессии познакомились с педагогическими и образовательными практиками, переняли опыт специалистов детского центра «Артек». С педагогами и методистами, имеющими большой опыт сетевого взаимодействия, обсудили, как можно эффективно задействовать в воспитательной работе городскую среду, исторические, культурные и социальные объекты своих территорий. На итоговой аттестации советники представили программы воспитательных мероприятий для школ, где они планируют работать. Они должны включать в себя как внеучебную деятельность, так и досуг учеников, но обязательно должны отражать ценности, которые будут прививаться детям.«Нас ждет большой, интересный путь формирования и укрепления воспитательной составляющей в системе образования. И если говорить о названии конкурса – «Навигаторы детства», то уже в нем заложена цель присутствия этого человека в школе: он должен быть помощником школьников в ориентировании на карте жизненного пути. Часто, спустя время мы вспоминаем именно тех взрослых, кто оказался вовремя рядом. Помог советом, выслушал проблему, предложил взглянуть на ситуацию иначе, поддержал, подбодрил, не дал оступиться. Я желаю всем, кто уже сегодня получил аттестацию, глубоко осознали, как ответственна, важна и благородна их миссия», – сказала исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева.Каждая программа получилась уникальной, так как учитывает особенности школы, населенного пункта и региона, в котором находится. Так, в школах моногородов планируют сделать ставку в воспитательной деятельности на профориентацию, сотрудничество с градообразующим предприятием. Образовательные учреждения в туристических центрах одним из центральных блоков программы видят экологическую и экскурсионную деятельность. Большое внимание советники планируют уделять развитию творчества, проектной деятельности, волонтерству и наставничеству.«Программа была очень интенсивная! Много моментов пригодятся в дальнейшей работе. «Артек» – это 95 лет опыта, который мы привезем в Челябинск. А главное, что хотелось бы перенять: чтобы наши советники стали для учеников внимательными, открытыми, добрыми наставниками, такими, как вожатые «Артека», которые сопровождали нас в эти дни», — рассказал Кирилл Киселев, участник от Челябинской области.Всего с 23 марта до 26 августа 2021 года в ходе 14 сессий пройдут подготовку 2500 человек из разных регионов страны. Участие в каждой учебной сессии примут 180 человек. Общий период повышения квалификации для каждой группы составит 19 дней, в том числе в дистанционном режиме 12 дней, в очном – 7.Напомним, что конкурсанты претендуют на новые должности советников по воспитанию и работе с детскими объединениями в школах, которые будут официально введены в штатное расписание общеобразовательных учреждений в 10 субъектах России: Челябинской, Брянской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Омской, Сахалинской, Тюменской областей, а также городе Севастополе и Ставропольском крае. В Челябинской области новые сотрудники придут в 440 школ региона.Отличием деятельности советника от уже работающих в школе специалистов по воспитанию станет то, что основная его задача – открыть ребенку мир возможностей, которые ему дают существующие детские организации и детские общественные объединения, помочь сориентироваться в этом мире возможностей и выстроить траекторию движения ребенка в нем. Источник: пресс-служба министерства образования и науки Челябинской областиЗавершился очный этап обучения для будущих советников директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями в МДЦ «Артек». 156 человек из 10 регионов страны прошли аттестацию и получили удостоверения о повышении квалификации. Самую большую делегацию представила Челябинская область – 31 человек. Все они были отобраны по итогам конкурса «Навигаторы детства», запущенного Российским движением школьников (РДШ) и Министерством просвещения Российской Федерации 22 января по поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина Минпросвещению России в рамках национального проекта «Образование».В течение недели участники первой очной сессии познакомились с педагогическими и образовательными практиками, переняли опыт специалистов детского центра «Артек». С педагогами и методистами, имеющими большой опыт сетевого взаимодействия, обсудили, как можно эффективно задействовать в воспитательной работе городскую среду, исторические, культурные и социальные объекты своих территорий. На итоговой аттестации советники представили программы воспитательных мероприятий для школ, где они планируют работать. Они должны включать в себя как внеучебную деятельность, так и досуг учеников, но обязательно должны отражать ценности, которые будут прививаться детям.«Нас ждет большой, интересный путь формирования и укрепления воспитательной составляющей в системе образования. И если говорить о названии конкурса – «Навигаторы детства», то уже в нем заложена цель присутствия этого человека в школе: он должен быть помощником школьников в ориентировании на карте жизненного пути. Часто, спустя время мы вспоминаем именно тех взрослых, кто оказался вовремя рядом. Помог советом, выслушал проблему, предложил взглянуть на ситуацию иначе, поддержал, подбодрил, не дал оступиться. Я желаю всем, кто уже сегодня получил аттестацию, глубоко осознали, как ответственна, важна и благородна их миссия», – сказала исполнительный директор Российского движения школьников.Каждая программа получилась уникальной, так как учитывает особенности школы, населенного пункта и региона, в котором находится. Так, в школах моногородов планируют сделать ставку в воспитательной деятельности на профориентацию, сотрудничество с градообразующим предприятием. Образовательные учреждения в туристических центрах одним из центральных блоков программы видят экологическую и экскурсионную деятельность. Большое внимание советники планируют уделять развитию творчества, проектной деятельности, волонтерству и наставничеству.«Программа была очень интенсивная! Много моментов пригодятся в дальнейшей работе. «Артек» – это 95 лет опыта, который мы привезем в Челябинск. А главное, что хотелось бы перенять: чтобы наши советники стали для учеников внимательными, открытыми, добрыми наставниками, такими, как вожатые «Артека», которые сопровождали нас в эти дни», — рассказалучастник от Челябинской области.Всего с 23 марта до 26 августа 2021 года в ходе 14 сессий пройдут подготовку 2500 человек из разных регионов страны. Участие в каждой учебной сессии примут 180 человек. Общий период повышения квалификации для каждой группы составит 19 дней, в том числе в дистанционном режиме 12 дней, в очном – 7.Напомним, что конкурсанты претендуют на новые должности советников по воспитанию и работе с детскими объединениями в школах, которые будут официально введены в штатное расписание общеобразовательных учреждений в 10 субъектах России: Челябинской, Брянской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Омской, Сахалинской, Тюменской областей, а также городе Севастополе и Ставропольском крае. В Челябинской области новые сотрудники придут в 440 школ региона.Отличием деятельности советника от уже работающих в школе специалистов по воспитанию станет то, что основная его задача – открыть ребенку мир возможностей, которые ему дают существующие детские организации и детские общественные объединения, помочь сориентироваться в этом мире возможностей и выстроить траекторию движения ребенка в нем. AzAzA 2021-03-31YEKT10:00:00 Нашли ошибку? 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