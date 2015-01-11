» Полиция Озерска призывает к бдительности при покупке товаров в социальных сетях

Несмотря на предпринимаемые сотрудниками полиции профилактические меры, граждане продолжают попадаться на уловки аферистов.

В Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск обратилась 37-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что у нее обманным путем похитили более 23 тысяч рублей.

По предварительным данным, заявительница в социальной сети увидела объявление о продаже летней резины для автомобиля и связалась с предполагаемым продавцом. Ее устраивали все условия: цена и качество, описанное в характеристиках, также продавец вызвал доверие тем, что отправил видео самого товара. Обсудив условия доставки, женщина перевела денежные средства, после чего продавец отправил потерпевшей накладную транспортной компании с трек-кодом посылки. На следующий день женщина решила проверить статус своей покупки и связалась с оператором транспортной компании, но ей сообщили, что такого заказа не существует, а лже-продавец перестал выходить на связь, так женщина поняла, что ее обманул мошенник и обратилась в полицию.

По данному факту следственным отделом УМВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Полиция напоминает гражданам, будьте бдительны при покупке товаров в сети Интернет! Не оплачивайте покупку, не убедившись в надежности продавца и наличии товара! Если вас просят перечислить деньги на счет заранее, обещая направить товар по почте, либо иными способами, возможно, с вами общается мошенник!

Пресс-служба УМВД России по ЗАТО г. Озерск