» Южноуральские спасатели, покинувшие пост по состоянию здоровья, будут получать ежемесячные выплаты

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Надзор», полицейскими Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск выявлен факт уклонения от административного надзора местным жителем, 1976 года рождения Подробнее
Начальник штаба Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск подполковник внутренней службы Ильдар Мажитов разъясняет, что в соответствии с инструкцией о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений Подробнее
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер станет докладчиком на встрече президента РФ Владимира Путина с правительством РФ – темой мероприятия будет финансирование программ развития российских регионов Подробнее
Депутаты Заксобрания Челябинской области внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об обязательной регистрации домашних собак и кошек – однако инициативу земляков в эфире радио Sputnik не поддержал их коллега, председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов Подробнее
В Челябинской области начали выплачивать ежемесячные пособия спасателям, уволенным по состоянию здоровья. Назначают пособие по заявлению в министерство общественной безопасности региона. «Сегодня спасатели аварийно-спасательных служб Челябинской области получают право выхода на пенсию в возрасте 65 лет. Учитывая, что работа спасателя сопровождается высокой физической и психологической нагрузкой, требует поддержания квалификации и высокого уровня мастерства, новые меры социальной поддержки станут действенным инструментом социальной защищенности спасателя, добросовестно исполнявшего свои должностные обязанности и не достигшего общероссийского пенсионного возраста», – отметила и.о. министра общественной безопасности Челябинской области Светлана Костина.Социальная поддержка в виде ежемесячной денежной выплаты назначается лицам, проработавшим спасателями в аварийно-спасательных службах Челябинской области, при наличии одновременно следующих условий:- стаж работы по перечню должностей и специальностей работников, работающих спасателями на постоянной штатной основе в профессиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных формированиях и участвующих в ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства РФ от 13.08.2013 г. № 693 (не менее 15 лет);- возраст (достижение 40 лет);- состояние здоровья (признание непригодным к работе спасателя).