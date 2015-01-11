» Южноуральские спасатели, покинувшие пост по состоянию здоровья, будут получать ежемесячные выплаты

В Челябинской области начали выплачивать ежемесячные пособия спасателям, уволенным по состоянию здоровья. Назначают пособие по заявлению в министерство общественной безопасности региона. «Сегодня спасатели аварийно-спасательных служб Челябинской области получают право выхода на пенсию в возрасте 65 лет. Учитывая, что работа спасателя сопровождается высокой физической и психологической нагрузкой, требует поддержания квалификации и высокого уровня мастерства, новые меры социальной поддержки станут действенным инструментом социальной защищенности спасателя, добросовестно исполнявшего свои должностные обязанности и не достигшего общероссийского пенсионного возраста», – отметила и.о. министра общественной безопасности Челябинской области Светлана Костина.Социальная поддержка в виде ежемесячной денежной выплаты назначается лицам, проработавшим спасателями в аварийно-спасательных службах Челябинской области, при наличии одновременно следующих условий:- стаж работы по перечню должностей и специальностей работников, работающих спасателями на постоянной штатной основе в профессиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных формированиях и участвующих в ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства РФ от 13.08.2013 г. № 693 (не менее 15 лет);- возраст (достижение 40 лет);- состояние здоровья (признание непригодным к работе спасателя).