ПФР напоминает об условиях оформления досрочной пенсии для многодетных матерей

С 1 января 2019 года многодетные мамы могут оформить пенсию раньше наступления пенсионного возраста. Право на досрочное назначение пенсии закреплено законодательно. В Челябинской области досрочную страховую пенсию получают 8610 многодетных матерей, сообщает пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда России.При наличии троих детей женщина сможет выйти на пенсию в 57 лет - на три года раньше нового пенсионного возраста. Если у женщины четверо детей – право на пенсию она приобретает в 56 лет, на четыре года раньше. При этом пенсия по-прежнему назначается досрочно женщинам, имеющим пять и более детей. Эта категория женщин, как и прежде, будут выходить на пенсию в 50 лет.Для досрочного выхода на пенсию многодетным женщинам необходимо иметь 15 лет страхового стажа и приобрести требуемую величину индивидуального пенсионного коэффициента (в 2021 году она составляет 21; в дальнейшем ежегодно будет увеличиваться на 2,4 до достижения в 2025 году величины 30), а также обязательное условие - воспитание детей до восьмилетнего возраста.Для предварительной оценки документов и права на досрочное назначение пенсии возможно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда за 5 лет до предполагаемой даты выхода на пенсию.При определении права на досрочное назначение пенсии по данному основанию также учитываются усыновленные дети. Необходимо, чтобы факт усыновления имел место до достижения ребенком восьмилетнего возраста. Если в семье живут дети от разных родителей, то право на досрочное назначение пенсии возникнет только в случае официального усыновления детей.Важно отметить, если женщина лишена родительских прав на одного или нескольких детей, этот факт учитывается при определении права на досрочное назначение пенсии.