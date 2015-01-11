Челябинский военком заявил о полном искоренении «дедовщины»

Из армейской службы полностью исчезло такое явление, как «дедовщина» – об этом заявил на пресс-конференции, посвященной старту весеннего призыва, военный комиссар Челябинской области полковник Андрей Максуров.
По его словам, призывникам, которые этой весной отправятся к местам службы, ничего не грозит. Этому способствовало изменение отношения к армии со стороны государства, а также возросшие возможности контроля пребывания солдат в своих частях.
«Сейчас “дедовщина“ отсутствует в полном объеме. Кром этого, есть телефоны доверия, различные родительские комитеты, СМИ, наконец», – подчеркнул военком.
По его словам, российская армия продолжает менять свой облик. Служба становится все более престижной и является для многих надежным социальным «лифтом».
Замминистра общественной безопасности Владимир Гусак отметил, что сейчас можно говорить лишь об отдельных проявлениях неуставных отношений, которые не имеют системного характера.
«Отдельные факты, подчеркну, отдельные, имеют место. Но их никто не скрывают, все они становятся достоянием гласности, и по каждому такому факту проводятся очень тщательные проверки. Если есть основания, заводятся уголовные дела», – отметил экс-руководитель одного из подразделений регионального главка МВД.
Напомним, этой весной в Челябинской области поставят под ружье около 3,3 тыс. призывников. По словам начальника отделения подготовки и призыва военкомата региона Сергея Варламова, более 80% призывников отправятся на службу в три военных округа.
https://dostup1.ru/society/Chelyabinskiy-voenkom-zayavil-o-polnom-iskorenenii-dedovschiny_135770.html