В Челябинске стартует городской фестиваль «Студенческая весна»

Эксперты рекомендуют перед покупкой уделить особое внимание проверке объекта недвижимости. Неосторожность в вопросах сделок может привести к покупке квартиры с рядом ограничений и штрафов, и в некоторых случаях даже к полной утрате права собственности. Специалисты Федеральной кадастровой палаты Росреестра (ФКП) рассказали, как проверить недвижимость перед покупкой, чтобы обезопасить себя и не потерять деньги. В первую очередь покупателям стоит учитывать, что продавать недвижимость может только собственник. Выписка из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) помогает проверить сведения об объекте перед сделкой. Документ содержит актуальную информацию, как об объекте, так и о владельце, что позволяет подтвердить право собственности на любой тип недвижимости, а также отсутствие обременений, правопритязаний или прав требования на дату ее выдачи. Также актуальна будет и информация о переходе прав на объект недвижимости – история смены владельцев квартиры на основании конкретных документов.Указанные выписки являются общедоступными, поэтому потенциальные покупатели могут самостоятельно убедиться в точности предоставленных продавцом сведений, заказав выписку из реестра об интересующем объекте недвижимости.Также отметим, что перед покупкой необходимо внимательно изучить историю перехода прав на объект недвижимости. Стоит насторожиться, если переходы прав были очень частыми. В такой ситуации потенциальным покупателям желательно убедиться, что все сделки в цепочке соответствуют закону и не нарушают прав всех участников, так как судебное оспаривание даже одной из них может привести к потере имущества последним собственником.Важно! В соответствии с 69 статьей Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости права на объекты недвижимости, которые возникли до 31 января 1998 года, то есть до вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», являются юридически действительными, даже в том случае, если сведения о них отсутствуют в ЕГРН. Государственная регистрация ранее возникших прав в ЕГРН проводится по желанию собственников недвижимости.Информацию о правах на такие объекты можно получить в уполномоченном органе или организации, осуществлявшей регистрацию прав в субъектах Российской Федерации до указанной даты.Важно! Особо внимательно нужно отнестись к сделке в том случае, если продавец действует от лица собственника недвижимости по нотариальной доверенности, поскольку такая схема наиболее распространена среди мошенников. Покупатели могут проверить подлинность доверенности продавца на официальном сайте Федеральной нотариальной палаты.Как проверить недвижимость на наличие обременений? Прежде чем приступить к заключению сделки, покупателям следует выяснить, не имеют ли квартира или дом обременение правами третьих лиц. В частности, не сдана ли недвижимость в аренду, не находится ли в залоге, под арестом или в ренте, не является ли предметом судебного разбирательства.«Чтобы не столкнуться с трудностями при покупке объектов недвижимости перед заключением сделки рекомендуем осуществлять проверку на возможные запреты или ограничения, о которых мог не знать или промолчать продавец. Вся информация о зарегистрированных ограничениях, обременениях недвижимости содержится в ЕГРН, поэтому покупателям лучше перестраховаться и самим заказать выписку из реестра об интересующем объекте недвижимости. Так они могут избежать крупных финансовых потерь и долгих судебных разбирательств, которые не всегда могут заканчиваться успехом», – прокомментировала эксперт Федеральной кадастровой палаты Росреестра Надежда Лещенко.Проверка технических характеристик объекта недвижимостиТакже покупателям следует обратить особое внимание на законность перепланировки, если собственники жилья ее делали. Для этого достаточно изучить технический паспорт квартиры. Согласно Жилищному кодексу Российской Федерации, переустройства и перепланировки требуют согласования с органом местного самоуправления и за их самовольное выполнение предусмотрена административная ответственность.Важно! Покупателям рекомендуем также проверить наличие либо отсутствие задолженности за коммунальные услуги по приобретаемой квартире: воду, электроэнергию, газ, телефон. Чтобы удостовериться в отсутствии задолженностей, покупателям следует запросить у продавца справку из управляющей компании и оплаченные квитанции за последний месяц.СправочноПолучить информацию о характеристиках объектов недвижимости, проверить собственников или уточнить наличие обременений можно с помощью электронных сервисов Росреестра и Федеральной кадастровой палаты по выдаче сведений из ЕГРН. Пользователям достаточно выбрать нужные виды выписок, перейти в корзину и оплатить их. Сразу после оплаты документы можно скачивать и отправлять на печать. Распечатать выписку можно самостоятельно, причем неограниченное количество раз. Выписка заверена электронной подписью, которая делает ее юридически равнозначной бумажной.В интернете можно встретить большое количество сайтов-двойников Федеральной кадастровой палаты и Росреестра, предлагающих оказать учетно-регистрационные услуги и предоставить сведения из ЕГРН. Только сайты kadastr.ru и rosreestr.gov.ru являются единственными официальными сайтами Кадастровой палаты и Росреестра и только на них можно получить достоверную и актуальную информацию о недвижимости. Подробнее
22-23 мая Дворец спорта «Юность» в Челябинске примет финальный этап чемпионата России по компьютерному спорту 2021. Турнир организован Федерацией компьютерного спорта России и министерством по физической культуре и спорту Челябинской области при поддержке губернатора Челябинской области. В Челябинск приедут сильнейшие киберспортсмены турнира, которым предстоит выявить победителя в шести видах программы: боевая арена Dota 2, спортивный симулятор NHL 21, стратегия в реальном времени StarCraft II, соревновательная головоломка ClashRoyale, файтинг Tekken 7, а также технический симулятор дрон-рейсинга DCL – TheGame. Призовой фонд превышает 3,5 миллиона рублей.«С каждым годом чемпионат России по компьютерному спорту привлекает все больше участников. В прошлом году даже в условиях коронавирусных ограничений турнир стал одним из самых массовых спортивных мероприятий в России. Уверен, что в этом году чемпионат подарит зрителям еще больше положительных эмоций, а жители Челябинска с пользой проведут время на нашем празднике киберспорта», – прокомментировал президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.Заместитель губернатора Челябинской области, руководитель оргкомитета чемпионата России по компьютерному спорту 2021 Вадим Евдокимов отметил: «Мы немного знаем о киберспорте, однако это бурно прогрессирующий и динамично развивающийся вид спорта, который очень популярен в молодежной среде. Не случайно, что киберспорт имеет миллионы фанатов по всему миру, а трансляции собирают миллионы просмотров. Не сомневаюсь, что люди, мало знакомые с компьютерном спортом, посетив наши соревнования, найдут для себя что-то новое и интересное. Мы постараемся сделать так, чтобы посетители всех возрастов и с разными интересами получили массу эмоций и впечатлений от мероприятия».Чемпионат России по компьютерному спорту – официальные соревнования, включенные в Единый календарный план Министерства спорта РФ, которые ежегодно проводит ФКС России.В 2020 году в турнире приняли участие более 20 000 человек. Решающие игры должны были пройти в Нижнем Новгороде, но в связи с повышенной угрозой распространения коронавирусной инфекции, чемпионат сменил формат – финальный этап прошел онлайн.Более подробная информация о чемпионате России по компьютерному спорту 2021 доступна на сайте (https://esportchamp.ru). Подробнее
По данным отчета фонда за 2020 год, всего было выполнено 2 354 вида непосредственно строительно-монтажных работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах региона. Если считать в денежном выражении, то почти половина от общего объема средств, освоенных в рамках реализации плана, – это внесезонные работы, которые включают в себя капитальный ремонт крыш, внутридомовых инженерных систем холодного, горячего водоснабжения, водоотведения и электро-, газоснабжения, капитальный ремонт подвальных помещений, узлы управления. Сумма, затраченная на капитальный ремонт лифтового оборудования, составила 23% от общего объема финансирования выполненных работ, сообщает .«В 2020 году мы наблюдали снижение объемов выполнения работ по внутридомовым инженерным системам, таким как капитальный ремонт систем теплоснабжения, холодного, горячего водоснабжения, водоотведения. Оно связано с ограничениями, вызванными пандемией короновируса COVID-19, – сообщил генеральный директор регионального оператора капитального ремонта Челябинской области Вадим Борисов. – В то же время мы увеличили объемы капитальных ремонтов внутридомовых инженерных систем электроснабжения, так как здесь практически не требуется допуск в квартиры собственников. Выросли показатели выполнения работ по капитальному ремонту фасадов, фундаментов и подвальных помещений».Руководитель фонда напомнил, что в Челябинской области идет масштабная работа по замене лифтового оборудования отслужившего 25-летний срок. В прошедшем году в рамках программы по модернизации лифтового оборудования заменили 519 подъемников по всему региону на общую сумму 909 млн рублей.Кроме того, благодаря созданию технической политики регионального оператора, в 2020 году удалось оптимизировать и унифицировать процесс капитального ремонта крыш.Так, в минувшем году фонд капремонта окончательно перешел на переустройство плоских крыш в скатные на многоквартирных домах до 5 этажей включительно с обязательным применением металлического профлиста исключительно с полимерным покрытием, толщиной не менее 0,7 мм, а также профилем не менее 35-44 мм.«В случае производства работ на объектах, где переустройство плоской кровли в скатную нецелесообразно или вовсе невозможно, технической политикой фонда рекомендуется применять мембранную или полимерную технологию нанесения кровельного покрытия. Еще одной альтернативой устаревшему рубероидному покрытию плоских кровель можно назвать мастичную крышу», – пояснил Вадим Борисов.Каждый из перечисленных видов выполнения работ по капитальному ремонту кровли позволяет продлить срок службы конструктива в 2,5-3 раза.Требования технческой политики коснулись и работ по замене системы тепло- и водоснабжения. Если позволяет температурный режим и характеристики котла, необходимо не просто поменять старые трубы на новые, а провести замену старых металлических труб на новые полипропиленовые.В случае с радиаторами предпочтение отдается биметаллическим, которые имеют совсем другие показатели в сравнении с чугунными, в том числе и эстетические, что немаловажно для собственников помещений.Справочно:Всего в 2020 году в регионе выполнено работ по капитальному ремонту по:716 видам работ по капитальному ремонту фасадов, фундаментов, подвальных помещений;519 единицам лифтового оборудования;378 видам работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем холодного-, горячего водоснабжения, водоотведения;310 видам работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения;242 видам работ по капитальному ремонту крыш;147 видам работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения;38 узлам управления. Подробнее
Двадцать пятый фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна города Челябинска – 2021» пройдет с 7 по 16 апреля. В этом году его участниками станут более 600 студентов. К ним присоединятся гости из Магнитогорска, Снежинска, Троицка и Коркино, сообщает пресс-служба управления по делам молодежи администрации города Челябинска.7-8 апреля индивидуальные исполнители и творческие студенческие коллективы продемонстрируют зрителям и членам жюри свое творчество. На большой сцене молодые люди покажут номера в номинациях оригинальный жанр, музыкальное, танцевальное и театральное направление, в заочном формате – журналистика, видео и литературное творчество.«Традиционно для молодежи города Челябинска весна начинается с фестиваля студенческого творчества «Весна студенческая». Локальные этапы мероприятия проходят в каждом районе города, в них принимают участие студенты профессиональных образовательных организаций. На городском фестивале лучшие творческие коллективы университетов города покажут свои работы и поделятся ярким творчеством», – комментирует начальник управления по делам молодежи администрации города Челябинска Наталья Хенкина.Традиционно членами жюри становятся известные деятели культуры. В этом году оценивать номера будут джазмен, пианист, аккордеонист и аранжировщик, руководитель эстрадного оркестра Антон Бугаев, директор модного дома «Я», дизайнер-модельер Татьяна Кияшко, директор Челябинского камерного театра Илья Коломейский и другие.Конкурсные дни по номинациям фестиваля пройдут 7-8 апреля на сцене Центра международной торговли. А уже 16 апреля на Гала-концерте зрители узнают имена абсолютных победителей фестиваля «Студенческая весна города Челябинска – 2021». Все ключевые мероприятия и трансляции фестиваля будут опубликованы в социальной сети «Вконтакте».Фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна города Челябинска – 2021» является одним из этапов фестиваля, проводимым в рамках реализации программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна» – проекта АНО «Россия – страна возможностей». Организатором фестиваля является Российский Союз Молодежи Челябинской области, Ассоциация волонтеров Южного Урала при поддержке управления по делам молодежи администрации города Челябинска.
Источник: оргкомитет фестиваля «Студенческая весна города Челябинска – 2021»