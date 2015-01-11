» До +17 градусов. Синоптики рассказали о мощном потеплении в Челябинской области

Весна набирает обороты, а температура воздуха стремительно растет. Синоптики рассказали о мощном потеплении в ближайшие дни.
По данным Гидрометцентра, волна потепления пройдет по многим регионам страны. Так, в Московской области столбики термометров поднимутся до +12 градусов, в ночные часы температура также станет плюсовой. Также воздух прогреется Черноземье, в Рязанской, Владимирской областях. Согласно прогнозам синоптиков, в Москве к концу недели уже растает снег.
В более северных регионах: Костромской, Тверской, Новгородской, Вологодской областях воздух начнет прогреваться к 10 апреля.
Однако при этом приближается дождевой фронт, который коснется Московской, Рязанской, Владимирской областей. Сильные осадки ожидаются также в Крыму, в Ростовской области, по низовью реки Кубань, в Волгоградской области.
А в Челябинской и Свердловской областях неделя начнется с мокрого снега.
По прогнозам синоптиков, в первой половине недели ожидается весьма безрадостная погода на территории Челябинской области. Столбики термометров покажут около +5 градусов, ветер будет развивать скорость до 17 метров в секунду, а также ожидается мокрый снег с дождем. Такая дождливая и мрачная ситуация продержится примерно до четверга, а затем столбики термометров устремятся вверх. Уже к выходным воздух прогреется до +11, +12 градусов, причем в ночные часы будет выше нуля. А к 13 апреля и вовсе потеплеет до +17 градусов.
https://www.cheltv.ru/do-17-gradusov/