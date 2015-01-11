» «Мы вместе»: в Брединском районе продолжается реализация программы сопровождения замещающих семей

В Брединском районе работает служба сопровождения замещающих семей на базе центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Служба курирует 67 семей. Все они объединены в клуб «Мы вместе» и в рамках специально разработанной программы принимают участие в различных мероприятиях, организованных службой сопровождения. Специалисты службы сопровождения замещающих семей совместно с детьми и приемными родителями посетили две выставки. Первая – это экспозиция работ Татьяны Овчинниковой, которая проходит в районном доме культуры им. А.С. Пушкина. Лектор-экскурсовод Анаит Олейникова рассказала историю картин и биографию художницы. Также ребята познакомились с мастером по изготовлению игрушек из пенопласта Светланой Романовой, которая пригласила детей на мастер-класс.Вторая выставка проходит в Брединском районном историко-краеведческом музее. Экскурсовод Анна Будакина провела посетителей по нескольким залам. Наиболее подробно рассказала об экспонатах выставки «Ярмарки краски», посвященной Великому шелковому пути.«Ребята и взрослые всегда с увлечением слушают лекцию о Великом шелковом пути, который проходил через станицу Наследницкая (сейчас поселок Наследницкий Брединского района) и о ярмарках, которые там устраивались, – пояснила экскурсовод музея. – Дети активно отвечали и задавали вопросы».По словам специалистов службы сопровождения замещающих семей, культурно-массовые мероприятия помогают приобщить детей к искусству, научить их видеть красоту окружающего мира, узнать историю родного края, а также создать доброжелательные и доверительные отношения в семье. Такое совместное времяпрепровождение родителей и детей положительно влияет на внутрисемейные отношения.«В подобных мероприятиях наша семья с удовольствием принимает участие. Андрей и Евгений – мальчики любознательные, поэтому посещение музея для них праздник», – поделилась приемная мама Наталья Сидякина.«Мы получили огромную порцию позитива от выставки картин», – отметил глава семьи Николаевых.Приемный сын Гульнары Глущенко Николай оценил с выставку с точки зрения профессионала, так как он посещает отделение живописи Брединской детской школы искусств.«Основной целью службы сопровождения замещающих семей является оказание комплексной помощи семьям. Специалисты службы оказывают социальную, правовую и психолого-педагогическую помощь. В рамках психолого-педагогического сопровождения работает клуб замещающих семей «Мы вместе», – рассказала Татьяна Чумакова, директор центра помощи детям Брединского района. – Согласно ежегодному плану клуба проводятся собрания замещающих родителей, тематические лекции, групповая и индивидуальная работа с родителями и детьми. Также запланированы культурно-развлекательные мероприятия».