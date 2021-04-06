Свыше 24 тысяч южноуральцев проголосовали за проекты в рамках инициативного бюджетирования

В муниципалитетах Челябинской области продолжается работа в рамках инициативного бюджетирования. На платформе «Активный житель 74» для голосования было представлено 665 проектов, в выборе приняли участие свыше 24 тыс. 400 человек. До стадии конкурсного отбора были допущены 712 проектов. Во всех муниципальных образованиях Челябинской области гражданами были внесены инициативные проекты.По данным Управления по внутренней политике Челябинской области, в муниципальных образованиях Челябинской области до стадии конкурсного отбора допущены 712 проектов. Наибольшее количество инициативных проектов в Челябинске – 149, включая внутригородские районы, а также в Магнитогорском - 56, Озерском - 41, Троицком - 39 и Копейском - 26 городских округах. В Еткульском муниципальном районе - 32, Нязепетровском муниципальном районе – 24 проекта.Большую долю из 712 инициативных проектов занимают проекты благоустройства и ЖКХ – 52.5%, а также спорта (4,9%), дорожного хозяйства (4,8%), образования (17,2%), культуры (5,7%). Отметим, что электронное голосование проводилось в 43 муниципальных образованиях области.Больше всего проектов, по которым проводилось голосование на электронной площадке «Активный житель74», предложил Челябинск - в мэрию поступили проекты из всех семи районов города. Так, Металлургический район предложил 30 проектов, Ленинский - 24 проекта, Тракторозаводский - 23 проекта, Центральный район – 20 проектов, Калининский – 19 проектов, Советский – 18 проектов, Курчатовский – 15 проектов. Активнее всего голосовали за предложенные проекты жители Калининского района – приняло участие в электронном голосовании свыше 1 тысяч 300 человек. За объекты в Ленинском районе проголосовало более 1 тысячи человек. В Курчатовском – более 800, свыше 700 человек – в Тракторозаводском. «В этом году основной акцент горожане сделали на благоустройство дворов и асфальтирование внутриквартальных проездов. Ознакомиться с проектами можно в разделе «Инициативное бюджетирование 2021» на официальном сайте администрации города Челябинска», - отметили в мэрии.В Магнитогорске на голосование «Активный житель 74» было выставлено 56 проектов (в голосовании приняло участие свыше 500 человек). В Озерском городском округе - 41 проект (проголосовали свыше 500 человек), в Троицком – 39 проектов (проголосовали свыше 500 человек). Всего на платформе «Активный житель 74» для голосования было представлено 665 проектов, в выборе приняли участие свыше 24 тыс. 400 человек. После того, как конкурсные комиссии рассмотрят проекты и определят победителей, в территориях приступят к процедуре по их реализации.