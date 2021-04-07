Круглый стол «Борьба с нелегальным оборотом табачной продукции в Челябинской области в 2021 году»

14 апреля на площадке Южно-Уральской Торгово-промышленной палаты в Челябинске пройдет круглый стол, посвященный борьбе с нелегальным оборотом табачной продукции.На протяжении последних лет в Южноуральском регионе осложняется проблема оборота контрабандных и контрафактных сигарет. В 2020 году Челябинск, Курган и Магнитогорск вошли в число городов с самым развитым рынком нелегальных сигарет. Близость к границе с Казахстаном, откуда поступает большое количество контрабандной табачной продукции, кратный разрыв в стоимости законной продукции и контрабанды, а также отсутствие системной защиты легального рынка, не позволяют решить проблемы массовых поставок «серого» табака.В Челябинской области доля теневого рынка стремительно росла последние 5 лет: в 2019 году каждая 5-ая пачка сигарет была нелегальной. Это лишило госбюджет поступлений на сумму до 1,6 млрд рублей из-за недополученных акцизов и налогов, как сообщает журнал «Эксперт». В 2020 году по данному показателю город вышел на третье место в стране после Москвы и Ростова-на-Дону.На фоне коронавирусных ограничений поток нелегальных сигарет в регион снизился, также благоприятный эффект оказала деятельность МВД. По данным последнего исследования «Эксперта», в прошлом году ГУ МВД по Челябинской области активизировало работу по борьбе с серым рынком табака, в ходе которой было изъято 1,2 миллиона нелегальных сигарет.Однако для табачного рынка в регионе это «капля в море». К тому же, в 2021 году необходимо принимать во внимание новый фактор риска: после повышения табачного акциза на 20%, разница в стоимости легальной и «серой» пачки возросла еще больше. Как прогнозирует аналитический центр НАФИ, даже активное противодействие обороту нелегального табака со стороны властей позволит лишь затормозить рост теневого сегмента. Вместе с тем на вооружении правоохранителей появляются новые инструменты, а в законодательстве становится все меньше пробелов, которые ранее использовались международным криминалом для массовых поставок нелегального табака на российский рынок.В ходе мероприятия участники рассмотрят ход борьбы с нелегальным оборотом сигарет, успешные операции, применение новых инструментов в практике правоохранительных и надзорных органов, факторы риска роста нелегального рынка в 2021 году и пути их предотвращения, имеющиеся барьеры для борьбы с нелегальным табаком, взаимодействие участников в борьбе с нелегальным оборотом сигарет.К участию в круглом столе приглашены представители профильных органов исполнительной и законодательной власти, Управления МВД, ФНС, ФТС и Роспотребнадзора по Челябинской области, общественные движения и бизнес-ассоциации Урала и Челябинской области.Организаторами круглого стола выступает Ассоциация малоформатной торговли и портал «Стоп нелегальный табак»К прямой трансляции мероприятия можно подключиться через портал стопнелегальныйтабак.рф