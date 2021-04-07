Техника ЧТЗ представлена на международной выставке в Узбекистане

ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» (в составе АО «Концерн «Уралвагонзавод» входит в Госкорпорацию Ростех) принял участие в международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2021 в Узбекистане, где представил новые образцы гражданской продукции.Участие ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» в ИННОПРОМЕ, который в текущем году проходит 5-7 апреля в Ташкенте, имеет важное значение для изучения узбекского рынка дорожно-строительной техники и продвижения перспективных образцов продукции предприятия. Так, на выставочном стенде были представлены четыре модели гражданской продукции: бульдозера Б11, дизель-электрического трактора ДЭТ-400, погрузчика ПК-65, трубоукладчика ТР-20.- Традиционно ЧТЗ представляет на «ИННОПРОМЕ» широкий модельный ряд гражданской продукции, - отмечает директор по развитию Андрей Печёркин. – В течение рабочих дней выставки нам удалось здесь закрепить уже имеющиеся экономические и партнерские связи, наработать и новые контакты.Стоит отметить, что для Республики Узбекистан техника ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» хорошо знакома, причем не только по Советскому периоду, но и по современным поставкам. В 2017 году ЧТЗ даже подписал соглашение с узбекским дилером предприятия - компанией ROAD BUILDING TECHNICS, а также договор о сотрудничестве, который дал право узбекским партнерам самостоятельно собирать из узлов и деталей две модели заводских тракторов с механической трансмиссией. Сегодня челябинское предприятие проводит работу по дальнейшему укреплению такого перспективного сотрудничества.Итоги ИННОПРОМА показали, что сегодня основными конкурентамина рынке Узбекистана является ряд китайских производителей, поставки которых имеют незначительные объемы. Техника ЧТЗ, в сравнении с ними, имеет высокие потребительские характеристики: ремонтопригодность, наличие запасных частей и возможность оперативного сервисного реагирования. Конкурентным преимуществом также является сравнительно низкая стоимость владения техникой. Простота конструкторских решений позволяет технике ЧТЗ работать при экстремально высоких температурах до +50ᵒ.Дальнейшее увеличение объемов производства дорожно-строительной техники предприятием и продолжение расширения имеющейся продуктовой линейки способствует повышению возможностей ЧТЗ по реализации своей продукции в Республике.