В Челябинской области проверят расходование 100 млн. руб. для мусорных полигонов

Контрольно-счетная палата Челябинской области начала масштабную проверку использования бюджетных средств, направленных на создание и содержание мусорных полигонов.

Как сообщили в ведомстве, проверят расходование более 100 млн рублей, выделенных в прошлом году в рамках регионального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами».

Известно, что контрольные мероприятия пройдут в Минэкологии Челябинской области и администрациях муниципалитетов.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-proveryat-rashodovanie-100-mln-dlya-musornyh-poligonov_135925.html