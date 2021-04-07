Министр социальных отношений Ирина Буторина рассказала о новых правилах назначения пособий на детей от 3 до 7 лет

С 1 апреля 2021 года ежемесячная денежная выплата на детей от трех до семи лет назначается по новым правилам. Об этом подробно рассказала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина в программе «Интервью» на телеканале «Россия 24. Южный Урал».В настоящее время ежемесячная денежная выплата предоставляется более чем на 95 тысяч детей в возрасте от трех до семи лет. «Эта мера соцподдержки заработала в 2020 году и была очень своевременна, как помощь и подспорье для наших семей. В 2020 году абсолютно всем семьям назначали одинаковый размер – 50% от прожиточного минимума. Сейчас есть возможность получать 50, 75 и 100%, что позволяет максимально реализовать принцип адресности и нуждаемости. Семьи смогут получить именно тот объем поддержки, который более необходим», — пояснила министр социальных отношений Ирина Буторина.С 1 апреля базовый размер пособия составляет 50% величины детского прожиточного минимума (5 982 рубля). Если же при получении этих средств среднедушевой доход семьи останется все равно ниже регионального прожиточного минимума, то выплата составит 75% величины детского прожиточного минимума (8 973 рубля). На 100% детского прожиточного минимума (11 965 рублей) семья сможет рассчитывать, если для выхода из бедности ей будет недостаточно 75%.Помимо доходов, будет учитываться имущественный статус. Новые правила затронули и трудоустройство родителей. «Доход должен быть у обоих родителей, если мы говорим о полной семье. Но опять же есть исключения, которые сформулированы в правиле «нулевого дохода». Это те объективные обстоятельства, которые не позволяют получать доход», — сказала Ирина Буторина.Министр также подчеркнула, что от заявителей потребуется минимум документов. «Самый простой способ — заполнить заявление на портале госуслуг. Можно воспользоваться услугами многофункционального центра либо пойти в управление социальной защиты населения по месту жительства. Законодатель предусматривает, что никаких лишних документов мы, как система социальной защиты населения, не запрашиваем», — добавила Ирина Буторина.Отметим, новым получателям выплата будет назначаться с 1 апреля по новым правилам. Тем, кто уже получает ежемесячную денежную выплату на детей от 3 до 7 лет, при необходимости (если доход семьи с учетом пособия остается ниже прожиточного минимума) можно обратиться за перерасчетом. Сделать это нужно в период с апреля и до конца 2021 года.