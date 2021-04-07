2021-04-07YEKT13:00:00 | Губерния Читатели Публички смогут проверить знание русского языка, а также космическую и цифровую грамотность Источник: ЧОУНБ









На этой неделе Челябинская областная универсальная научная библиотека проводит сразу три диктанта: Тотальный, Цифровой и Космический. Принять участие в каждом из них может любой желающий, сообщает пресс-служба ЧОУНБ.С 9 по 24 апреля состоится – самая масштабная в России проверка знаний в области цифровой грамотности – Всероссийская образовательная акция «Цифровой диктант», организованная Ассоциацией электронных коммуникаций, Microsoft и Общероссийским народным фронтом. В 2020 году количество участников выросло более чем в 8 раз, и теперь организаторы разработали специальные онлайн-тесты для пользователей всех возрастов.Диктант поможет проверить свои навыки работы с компьютером и другими цифровыми устройствами, знание правил безопасности и культуры общения в сети, а также знания об искусственном интеллекте. Поучаствовать в нем могут дети (7–13 лет), подростки (14–17 лет), взрослые (18–59 лет) и люди старшего возраста.«Цифровой диктант 2021» будет состоять из четырех блоков: цифровое потребление и компьютерная грамотность, цифровые компетенции, цифровая безопасность и новые технологии. После завершения акции участники смогут перейти в раздел «Работа над ошибками» (он откроется на сайте акции 25 апреля), где каждый увидит, какие знания и навыки стоит подтянуть именно ему.В этом году «Цифровой диктант» ждет ряд нововведений. Одно из них – большее сегментирование целевых аудиторий (разработан отдельный вариант диктанта для людей старше 60 лет). Также появятся новые форматы вопросов, которые сделают прохождение диктанта еще интереснее и полезнее.Читатели Челябинской областной универсальной научной библиотеки смогут пройти тестирование в читальном зале отдела электронных ресурсов.Тотальный диктантвозвращается в офлайн! 10 апреля жители Челябинской области смогут проверить знание русского языка на площадке Публичной библиотеки. Автор текста – известный российский писатель Дмитрий Глуховский, автор романов «Текст», «Метро-2033», «Сумерки [2012]».«Особенности диктанта этого года – изменения в программе, – отмечает координатор Тотального диктанта в Челябинске Зоя Потапова. – Перед диктантом покажут короткометражный фильм по сценарию Дмитрия Глуховского “Обещания”. Он основан на тексте, который писатель подготовил для Тотального диктанта, так что каждый, кто примет участие в акции в этом году, окажется на премьере фильма».Тотальный диктант пройдет при соблюдении всех необходимых мер безопасности: шахматная рассадка, заполняемость аудиторий на 50%. Именно поэтому очень важно предварительно зарегистрироваться на сайте Тотального диктанта:



Сергей Таскаев, доктор физико-математических наук, ректор Челябинского государственного университета;







Татьяна Чумаченко, доктор исторических наук, ректор Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета;







Наталья Малышкина, руководитель службы радиовещания ГТРК «Южный Урал».



Дополним, что в этом году Тотальный диктант пройдет с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.На следующий день, 11 апреля, с 10:00 до 11:45, в читальном зале № 4 и № 5 (3-й этаж) состоится Всероссийский космический диктант.Он состоит из 30 вопросов, охватывающих разные сферы космических знаний: биография легенд отечественной космонавтики, жизнь и работа на орбите, исследования планет и многое другое. Сложность вопросов рассчитана на участников от 12 лет. Для ответа на каждый вопрос будет даваться одна минута, а вопросы диктанта будут зачитывать известные космонавты, актеры театра и кино, сыгравшие в российских фильмах о космосе.По итогам будут выбраны 100 победителей, которые получат ценные призы от госкорпорации «Роскосмос». Источник: ЧОУНБНа этой неделе Челябинская областная универсальная научная библиотека проводит сразу три диктанта: Тотальный, Цифровой и Космический. Принять участие в каждом из них может любой желающий, сообщает пресс-служба ЧОУНБ.С 9 по 24 апреля состоится – самая масштабная в России проверка знаний в области цифровой грамотности – Всероссийская образовательная акция «Цифровой диктант», организованная Ассоциацией электронных коммуникаций, Microsoft и Общероссийским народным фронтом. В 2020 году количество участников выросло более чем в 8 раз, и теперь организаторы разработали специальные онлайн-тесты для пользователей всех возрастов.Диктант поможет проверить свои навыки работы с компьютером и другими цифровыми устройствами, знание правил безопасности и культуры общения в сети, а также знания об искусственном интеллекте. Поучаствовать в нем могут дети (7–13 лет), подростки (14–17 лет), взрослые (18–59 лет) и люди старшего возраста.«Цифровой диктант 2021» будет состоять из четырех блоков: цифровое потребление и компьютерная грамотность, цифровые компетенции, цифровая безопасность и новые технологии. После завершения акции участники смогут перейти в раздел «Работа над ошибками» (он откроется на сайте акции 25 апреля), где каждый увидит, какие знания и навыки стоит подтянуть именно ему.В этом году «Цифровой диктант» ждет ряд нововведений. Одно из них – большее сегментирование целевых аудиторий (разработан отдельный вариант диктанта для людей старше 60 лет). Также появятся новые форматы вопросов, которые сделают прохождение диктанта еще интереснее и полезнее.Читатели Челябинской областной универсальной научной библиотеки смогут пройти тестирование в читальном зале отдела электронных ресурсов.Тотальный диктантвозвращается в офлайн! 10 апреля жители Челябинской области смогут проверить знание русского языка на площадке Публичной библиотеки. Автор текста – известный российский писатель Дмитрий Глуховский, автор романов «Текст», «Метро-2033», «Сумерки [2012]».«Особенности диктанта этого года – изменения в программе, – отмечает координатор Тотального диктанта в Челябинске. – Перед диктантом покажут короткометражный фильм по сценарию Дмитрия Глуховского “Обещания”. Он основан на тексте, который писатель подготовил для Тотального диктанта, так что каждый, кто примет участие в акции в этом году, окажется на премьере фильма».Тотальный диктант пройдет при соблюдении всех необходимых мер безопасности: шахматная рассадка, заполняемость аудиторий на 50%. Именно поэтому очень важно предварительно зарегистрироваться на сайте Тотального диктанта: totaldict.ru/chelyabinsk/#/stages/4456/ .Звездными диктаторами в Публичке станут:Сергей Таскаев, доктор физико-математических наук, ректор Челябинского государственного университета;Татьяна Чумаченко, доктор исторических наук, ректор Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета;Наталья Малышкина, руководитель службы радиовещания ГТРК «Южный Урал».Дополним, что в этом году Тотальный диктант пройдет с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.На следующий день, 11 апреля, с 10:00 до 11:45, в читальном зале № 4 и № 5 (3-й этаж) состоится Всероссийский космический диктант.Он состоит из 30 вопросов, охватывающих разные сферы космических знаний: биография легенд отечественной космонавтики, жизнь и работа на орбите, исследования планет и многое другое. Сложность вопросов рассчитана на участников от 12 лет. Для ответа на каждый вопрос будет даваться одна минута, а вопросы диктанта будут зачитывать известные космонавты, актеры театра и кино, сыгравшие в российских фильмах о космосе.По итогам будут выбраны 100 победителей, которые получат ценные призы от госкорпорации «Роскосмос». AzAzA 2021-04-07YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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