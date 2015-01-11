Евгений Щербаков сделал прививку от коронавируса

Глава города получил пока первый компонент вакцины Спутник V. Примеру Евгения Щербакова последовали и его заместители.

О вакцинации он написал на своей странице в соцсетях.

- Считаю, что привиться должен каждый, у кого есть такая возможность. На сегодня с этим согласны более 10’600 жителей нашего округа: именно столько прошли первый, а кто-то уже и второй, этапы вакцинации. Это, в первую очередь, выражение заботы о своих близких, стремление обезопасить их от эпидемических угроз. Второй этап вакцинации ждет меня в конце апреля, - говорит Евгений Щербаков.

Напомним, в Озерском городском округе продолжается вакцинация от коронавируса. По информации медиков, к 7 апреля первый компонент вакцины поставлен 6329 озерчанам, второй получили4459 жителей округа. В начале апреля в клиническую больницу № 71 дополнительно поступило 5 000 доз вакцины.

Сотрудники организаций и предприятий всех форм собственности, желающие поставить вакцину от коронавируса, могут подать заявку работодателю, который сформирует списки и направит их в городскую поликлинику.

Сотрудники ФГУП «ПО «Маяк» подают заявку руководителям подразделений. Все здравпункты ФГУП ПО «Маяк» прививают работников на местах.

Неработающие пенсионеры о своем желании пройти вакцинацию могут сообщить через управление соцзащиты администрации по телефону «горячей линии» кол-центра 5-56-45.

Желающие поставить вакцину жители Озерского городского округа могут выбрать один из вариантов записи:

- обратиться к администратору, который находится на первом этаже Городской поликлиники №1 и оставить заявку.

- записаться по телефону 4-40-90 Городской поликлиники №1.

- записаться на сайте Клинической больницы № 71 в разделе вакцинация, поликлиника № 1. Кроме того, жители Озерска, не являющиеся работниками ПО «Маяк», могут записаться на вакцинацию в заводскую поликлинику в разделе вакцинация, поликлиника № 3.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/46519/