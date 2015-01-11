2021-04-08YEKT11:00:00 | Губерния В Челябинске стартовала «Студенческая весна — 2021» Источник: пресс-служба администрации Челябинска









В Центре международной торговли накануне прошла торжественная церемония открытия 25-го городского фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна города Челябинска - 2021». Со сцены участников, гостей и членов жюри приветствовала начальник управления по делам молодежи администрации города Челябинска Наталья Хенкина, сообщает пресс-служба мэрии.«Я очень рада видеть всех в этом зале на юбилейном, двадцать пятом, фестивале. Вдвойне приятно, что в этом году мы собрались офлайн. И это замечательно, ведь всем хочется настоящего творческого праздника. Поэтому участникам желаю успешных выступлений, а жюри — плодотворной работы», - сказала Наталья Хенкина.Отметим, в первый конкурсный день студенты продемонстрировали свои таланты в музыкальном и танцевальном конкурсах. Состязания начались с раннего утра с вокальных выступлений и инструментального исполнения. Номера участников оценивало компетентное жюри: Антон Бугаев, пианист, аккордеонист, заведующий эстрадным отделением ЮУрГИИ им. Чайковского; Борис Каплун, заслуженный артист России, солист ансамбля «Ариэль»; Елена Межова, певица, ведущая, участница проектов «PODNEBESES» и «SOSEDI», руководитель народного коллектива «Фолк-группа «Матреха»; Игорь Пруцких, директор международных проектов, заведующий отделением эстрадных дисциплин Детской школы искусств; Николай Глазков, народный артист России, солист Челябинского государственного театра оперы и балета имени М. И. Глинки.Сразу после официальной части открытия стартовали конкурсные показы в танцевальном направлении. Членами жюри в этой номинации стали: Анна Фомина, директор студии танцев «Dance Boom», хореограф-постановщик; Владислав Морозов, заслуженный артист РФ, ведущий танцовщик Челябинского театра современного танца, хореограф и педагог; Константин Новиков, учредитель и организатор Открытого кубка губернатора Челябинской области «Вальс Победы» по танцевальному спорту, декан хореографического факультета ЧГИК; Мария Худорожкова, танцовщица, хореограф, педагог современного танца, участница проекта «Танцы» на ТНТ»; Светлана Лукина, художественный руководитель Государственного ансамбля танца «Урал», создатель и руководитель детской студии, открытой при ансамбле.







Источник: пресс-служба администрации ЧелябинскаВ Центре международной торговли накануне прошла торжественная церемония открытия 25-го городского фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна города Челябинска - 2021». Со сцены участников, гостей и членов жюри приветствовала начальник управления по делам молодежи администрации города Челябинска Наталья Хенкина, сообщает пресс-служба мэрии.«Я очень рада видеть всех в этом зале на юбилейном, двадцать пятом, фестивале. Вдвойне приятно, что в этом году мы собрались офлайн. И это замечательно, ведь всем хочется настоящего творческого праздника. Поэтому участникам желаю успешных выступлений, а жюри — плодотворной работы», - сказала.Отметим, в первый конкурсный день студенты продемонстрировали свои таланты в музыкальном и танцевальном конкурсах. Состязания начались с раннего утра с вокальных выступлений и инструментального исполнения. Номера участников оценивало компетентное жюри:, пианист, аккордеонист, заведующий эстрадным отделением ЮУрГИИ им. Чайковского;, заслуженный артист России, солист ансамбля «Ариэль»;, певица, ведущая, участница проектов «PODNEBESES» и «SOSEDI», руководитель народного коллектива «Фолк-группа «Матреха»;, директор международных проектов, заведующий отделением эстрадных дисциплин Детской школы искусств;, народный артист России, солист Челябинского государственного театра оперы и балета имени М. И. Глинки.Сразу после официальной части открытия стартовали конкурсные показы в танцевальном направлении. Членами жюри в этой номинации стали:, директор студии танцев «Dance Boom», хореограф-постановщик;, заслуженный артист РФ, ведущий танцовщик Челябинского театра современного танца, хореограф и педагог;, учредитель и организатор Открытого кубка губернатора Челябинской области «Вальс Победы» по танцевальному спорту, декан хореографического факультета ЧГИК;, танцовщица, хореограф, педагог современного танца, участница проекта «Танцы» на ТНТ»;, художественный руководитель Государственного ансамбля танца «Урал», создатель и руководитель детской студии, открытой при ансамбле. Источник: пресс-служба администрации Челябинска AzAzA 2021-04-08YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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