2021-04-08YEKT14:00:00 | Губерния Минпромторг РФ пригласил Челябинскую область в числе регионов-лидеров по развитию индустриальных парков к обсуждению федеральной инициативы Источник: Фонд развития промышленности Челябинской области









Возможность продления с 5 до 15 лет сроков возмещения субъектам Российской Федерации затрат, понесенных на создание инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков и промышленных технопарков в объеме налогов и таможенных пошлин, уплаченных в федеральный бюджет резидентами данных объектов, рассматривалась на совещании Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ. К обсуждению были приглашены регионы, особенно успешно развивающие это направление, в том числе Челябинская область и республика Татарстан, выступившая с данным предложением.«Постановление правительства №1119, регламентирующее одну из действенных мер поддержки отечественной промышленности, было принято ещё в 2014 году и, разумеется, нуждается в актуализации. Чтобы обсудить изменения, которые необходимо внести в него для дальнейшего развития индустриальных парков, мы собрали отличников, передовиков в этом вопросе. Механизм должен сохранить свою эффективность, чтобы им могли пользоваться как новые парки, так и те, которые уже получали такую поддержку. Согласно заключению счетной палаты, поправки целесообразны. Поэтому Минпромторг совместно с Минфином предлагает продлить сроки возмещения затрат. Необходимо обсудить лишь условия», - отметил директор департамента Виталий Хоценко.Для получения господдержки предлагается установить для индустриальных парков целевые показатели заполняемости территории и объема привлеченных инвестиций на гектар. Для 5 лет возмещения удельный объем внебюджетных инвестиций в основной капитал на конец 10 года реализации проекта (накопленным итогом) должен составлять не менее 20 млн рублей на 1 га общей пощади территории парка. А отношение занятой резидентами площади к общей территории парка, предназначенной для их размещения, к этому моменту должно быть не менее 50%. Для 10-ти лет возмещения эти показатели составят, соответственно, не менее 40 млн руб./га и не менее 60% на конец 15 года реализации проекта. Для 15 лет: не менее 60 млн руб./га и не менее 70% на 20 год реализации.«Для нас очень ценно, что Челябинская область продолжает участвовать в формировании важной федеральной повестки, что мнение регионального минпрома учитывается при решении вопросов, влияющих на всю страну. Мы обсудили изменения в постановление №1119 с руководителями трёх уже действующих в области индустриальных парков – «Станкомаш», «ММК» и «Малая Сосновка», принципиально все «за». Сейчас министерство активно работает над созданием ещё трёх индустриальных промышленных парков – «НПП» в Челябинске, «Литтехмаш» в Коркино и «Потанино» в Копейске. В проработке появление индустриального парка «Техникс» на производственной площадке «ЧТЗ-Уралтрак» и промышленного технопарка на территории НПО «Электромашина». Принятие данных изменений позволит направлять из областного бюджета больше средств на поддержку индустриальных парков региона, и государственных, и частных, поскольку все расходы будут компенсированы из федерального бюджета», - уверен министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий.Исполнительный директор Ассоциации индустриальных парков России Денис Журавский назвал изменения логичными и оправданными, поскольку большинство индустриальных парков, подходя к отметке 10 лет существования, предлагаемые показатели выполняют. Однако предложил при оценке эффективности учитывать также и выручку резидентов, что особенно актуально для индустриальных промышленных парков типа «brownfield», каким является, например, челябинский «Станкомаш». Это первый индустриальный парк на Южном Урале и пятый в России, аккредитованный Минпромторгом РФ в 2016 году. В настоящее время деятельность на территории «Станкомаша» осуществляют 11 резидентов, которые используют около 50% его территории и ресурсов. В парке организован полный цикл машиностроительного производства.«Предложенные Минпромторгом РФ показатели для нас более чем приемлемы. Несмотря на то, что мы являемся brownfield-проектом, большая часть существующих на нашей площадке корпусов была демонтирована, и на их месте мы построили совершенно новую инфраструктуру. Механизмом 1119 мы ещё не пользовались по ряду причин, но, безусловно, намерены это сделать, поэтому поддерживаем данную инициативу. С учетом наработанного опыта, считаем важным принимать во внимание и некоторые другие показатели эффективности работы парков - такие, например, как фактические налоговые отчисления», - прокомментировал директор индустриального парка «Станкомаш» Илья Тихонов.Региональный индустриальный парк «Малая Сосновка» ещё совсем молодой (своё соответствие требованиям к индустриальным паркам он подтвердил в январе 2020 года), но активно развивается. Сейчас в нём три резидента. Объем инвестиций в проектирование и строительство объектов промышленной инфраструктуры парка составил в прошлом году 267 млн руб.«Инициативу однозначно поддерживаем как абсолютно жизненную. Нам пока сложно оценить цифры на 10-15 лет, но динамика, которую наш парк показывает с момента создания, говорит, что эти показатели выполнимы, и мы сможем их достичь. При этом средства, возмещающие затраты на создание инфраструктуры индустриальных парков, позволят не только вернуть деньги в бюджет Челябинской области, но и направить дополнительные суммы на дальнейшее развитие нашей же инфраструктуры», - говорит гендиректор «Малой Сосновки» Виталий Передерий.Предложения по изменениям в постановление №1119, высказанные на совещании Минпромторга РФ представителями Челябинской области и других регионов, теперь будут вынесены на рассмотрение правительства. Источник: Фонд развития промышленности Челябинской областиВозможность продления с 5 до 15 лет сроков возмещения субъектам Российской Федерации затрат, понесенных на создание инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков и промышленных технопарков в объеме налогов и таможенных пошлин, уплаченных в федеральный бюджет резидентами данных объектов, рассматривалась на совещании Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ. К обсуждению были приглашены регионы, особенно успешно развивающие это направление, в том числе Челябинская область и республика Татарстан, выступившая с данным предложением.«Постановление правительства №1119, регламентирующее одну из действенных мер поддержки отечественной промышленности, было принято ещё в 2014 году и, разумеется, нуждается в актуализации. Чтобы обсудить изменения, которые необходимо внести в него для дальнейшего развития индустриальных парков, мы собрали отличников, передовиков в этом вопросе. Механизм должен сохранить свою эффективность, чтобы им могли пользоваться как новые парки, так и те, которые уже получали такую поддержку. Согласно заключению счетной палаты, поправки целесообразны. Поэтому Минпромторг совместно с Минфином предлагает продлить сроки возмещения затрат. Необходимо обсудить лишь условия», - отметил директор департамента.Для получения господдержки предлагается установить для индустриальных парков целевые показатели заполняемости территории и объема привлеченных инвестиций на гектар. Для 5 лет возмещения удельный объем внебюджетных инвестиций в основной капитал на конец 10 года реализации проекта (накопленным итогом) должен составлять не менее 20 млн рублей на 1 га общей пощади территории парка. А отношение занятой резидентами площади к общей территории парка, предназначенной для их размещения, к этому моменту должно быть не менее 50%Для 10-ти лет возмещения эти показатели составят, соответственно, не менее 40 млн руб./га и не менее 60% на конец 15 года реализации проекта. Для 15 лет: не менее 60 млн руб./га и не менее 70% на 20 год реализации.«Для нас очень ценно, что Челябинская область продолжает участвовать в формировании важной федеральной повестки, что мнение регионального минпрома учитывается при решении вопросов, влияющих на всю страну. Мы обсудили изменения в постановление №1119 с руководителями трёх уже действующих в области индустриальных парков – «Станкомаш», «ММК» и «Малая Сосновка», принципиально все «за». Сейчас министерство активно работает над созданием ещё трёх индустриальных промышленных парков – «НПП» в Челябинске, «Литтехмаш» в Коркино и «Потанино» в Копейске. В проработке появление индустриального парка «Техникс» на производственной площадке «ЧТЗ-Уралтрак» и промышленного технопарка на территории НПО «Электромашина». Принятие данных изменений позволит направлять из областного бюджета больше средств на поддержку индустриальных парков региона, и государственных, и частных, поскольку все расходы будут компенсированы из федерального бюджета», - уверен министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области.Исполнительный директор Ассоциации индустриальных парков России Денис Журавский назвал изменения логичными и оправданными, поскольку большинство индустриальных парков, подходя к отметке 10 лет существования, предлагаемые показатели выполняют. Однако предложил при оценке эффективности учитывать также и выручку резидентов, что особенно актуально для индустриальных промышленных парков типа «brownfield», каким является, например, челябинский «Станкомаш»Это первый индустриальный парк на Южном Урале и пятый в России, аккредитованный Минпромторгом РФ в 2016 году. В настоящее время деятельность на территории «Станкомаша» осуществляют 11 резидентов, которые используют около 50% его территории и ресурсов. В парке организован полный цикл машиностроительного производства.«Предложенные Минпромторгом РФ показатели для нас более чем приемлемы. Несмотря на то, что мы являемся brownfield-проектом, большая часть существующих на нашей площадке корпусов была демонтирована, и на их месте мы построили совершенно новую инфраструктуру. Механизмом 1119 мы ещё не пользовались по ряду причин, но, безусловно, намерены это сделать, поэтому поддерживаем данную инициативу. С учетом наработанного опыта, считаем важным принимать во внимание и некоторые другие показатели эффективности работы парков - такие, например, как фактические налоговые отчисления», - прокомментировал директор индустриального парка «Станкомаш».Региональный индустриальный парк «Малая Сосновка» ещё совсем молодой (своё соответствие требованиям к индустриальным паркам он подтвердил в январе 2020 года), но активно развивается. Сейчас в нём три резидента. Объем инвестиций в проектирование и строительство объектов промышленной инфраструктуры парка составил в прошлом году 267 млн руб.«Инициативу однозначно поддерживаем как абсолютно жизненную. Нам пока сложно оценить цифры на 10-15 лет, но динамика, которую наш парк показывает с момента создания, говорит, что эти показатели выполнимы, и мы сможем их достичь. При этом средства, возмещающие затраты на создание инфраструктуры индустриальных парков, позволят не только вернуть деньги в бюджет Челябинской области, но и направить дополнительные суммы на дальнейшее развитие нашей же инфраструктуры», - говорит гендиректор «Малой Сосновки».Предложения по изменениям в постановление №1119, высказанные на совещании Минпромторга РФ представителями Челябинской области и других регионов, теперь будут вынесены на рассмотрение правительства. AzAzA 2021-04-08YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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