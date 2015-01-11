2021-04-09YEKT07:00:00 | Губерния В детской библиотеке Златоуста «оживили» книги Источник: Министерство культуры Челябинской области









В детской библиотеке-игротеке №15 Златоуста, модернизированной в рамках нацпроекта «Культура» в 2020 году, утвердили расписание работы детских клубов и студий. Теперь каждый день для юных жителей города приготовлены самые разные и интересные активности.По вторникам зал для самых маленьких читателей «Детский пазлодром» превращается в «Мастерскую Самоделкина».Здесь проходят мастер-классы, уроки рукоделия по «бумажным» чудесам.Каждую среду - занятия по рисованию песком на арт-столе, которые могут быть тематическими. Например, к юбилею Корнея Чуковского ребята не просто вспомнили стихи любимого автора, но и на занятиях по рисованию песком на арт-столе изобразили совсем не страшную, а скорее забавную Бяку-Закаляку Кусачую.По четвергам для юных мультипликаторов организованы групповые занятия в детской ТИМ студии «Пятнашка». Создание мультфильмов дает детям возможность развивать свои способности. Читатели совместно с библиотекарем пишут сценарии, создают декорации к мультфильмам, изготавливаютперсонажей для съемкив различных техниках декоративно-прикладного искусства, в том числе и с помощью 3D принтера.Развивают технические способности через фото и видеосъемку, компьютерный монтаж мультфильма, обработку звука. Каждый ребенок, занимаясь в мультстудии, может стать художником, сценаристом, режиссером, актером, оператором, получить свой маленький успех, гордость за результаты труда. Юные мультипликаторы уже создали мультфильмы по стихотворениям Андрея Усачева, Светланы Воскресенской, Риммы Алдониной, сказкам Владимира Сутеева.«В пятницу мы ждем всех на «Фабрике игр», – говорят сотрудники библиотеки-игротеки, – в рамках этого мероприятия мы вместе с читателями учимся играть в игры разных народов, изготавливать различные игры и игрушки, а также узнавать их историю».По субботам в библиотеке работает книжный кинотеатр. А после просмотра мультфильма можно принять участие в занятии «Пуговичные истории», создать картину из пуговиц.Настоящий семейный театр работает в библиотеке по воскресеньям. Забавная девочка Пятнашка, символ библиотеки, приглашает поиграть в сказку, которую можно не только читать, но и сочинять, инсценировать, а также играть в забавные игры по ее сюжету. Много замечательных сказокуже обыграли маленькие читатели и их родители: сказку для Лунтика, Смоляного бычка, Богатырскую сказку, сказку из топора.В обновленной библиотеке-игротеке никогда не бывает тихо и скучно. Системное расписание учреждения включает много возможностей для проявления творчества и развития фантазии, активного включения детей в процесс творческого чтения. А новые детские книги, интерактивное оборудование, настольные игры, приобретенные в рамках нацпроекта, наполняют интеллектуальный досуг детей новым содержанием.







Источник: Министерство культуры Челябинской областиВ детской библиотеке-игротеке №15 Златоуста, модернизированной в рамках нацпроекта «Культура» в 2020 году, утвердили расписание работы детских клубов и студий. Теперь каждый день для юных жителей города приготовлены самые разные и интересные активности.По вторникам зал для самых маленьких читателей «Детский пазлодром» превращается в «Мастерскую Самоделкина».Здесь проходят мастер-классы, уроки рукоделия по «бумажным» чудесам.Каждую среду - занятия по рисованию песком на арт-столе, которые могут быть тематическими. Например, к юбилею Корнея Чуковского ребята не просто вспомнили стихи любимого автора, но и на занятиях по рисованию песком на арт-столе изобразили совсем не страшную, а скорее забавную Бяку-Закаляку Кусачую.По четвергам для юных мультипликаторов организованы групповые занятия в детской ТИМ студии «Пятнашка». Создание мультфильмов дает детям возможность развивать свои способности. Читатели совместно с библиотекарем пишут сценарии, создают декорации к мультфильмам, изготавливаютперсонажей для съемкив различных техниках декоративно-прикладного искусства, в том числе и с помощью 3D принтера.Развивают технические способности через фото и видеосъемку, компьютерный монтаж мультфильма, обработку звука. Каждый ребенок, занимаясь в мультстудии, может стать художником, сценаристом, режиссером, актером, оператором, получить свой маленький успех, гордость за результаты труда. Юные мультипликаторы уже создали мультфильмы по стихотворениям Андрея Усачева, Светланы Воскресенской, Риммы Алдониной, сказкам Владимира Сутеева.«В пятницу мы ждем всех на «Фабрике игр», – говорят сотрудники библиотеки-игротеки, – в рамках этого мероприятия мы вместе с читателями учимся играть в игры разных народов, изготавливать различные игры и игрушки, а также узнавать их историю».По субботам в библиотеке работает книжный кинотеатр. А после просмотра мультфильма можно принять участие в занятии «Пуговичные истории», создать картину из пуговиц.Настоящий семейный театр работает в библиотеке по воскресеньям. Забавная девочка Пятнашка, символ библиотеки, приглашает поиграть в сказку, которую можно не только читать, но и сочинять, инсценировать, а также играть в забавные игры по ее сюжету. Много замечательных сказокуже обыграли маленькие читатели и их родители: сказку для Лунтика, Смоляного бычка, Богатырскую сказку, сказку из топора.В обновленной библиотеке-игротеке никогда не бывает тихо и скучно. Системное расписание учреждения включает много возможностей для проявления творчества и развития фантазии, активного включения детей в процесс творческого чтения. А новые детские книги, интерактивное оборудование, настольные игры, приобретенные в рамках нацпроекта, наполняют интеллектуальный досуг детей новым содержанием. Источник: Министерство культуры Челябинской области AzAzA 2021-04-09YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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