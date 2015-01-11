В России изменились правила использования маткапитала

В России изменились некоторые правила использования материнского капитала – с 11 апреля женщины, которые ранее направили его на формирование накопительной части пенсии, смогут отозвать их и направить на другие цели.
«Женщины до дня назначения накопительной пенсии вправе отказаться от использования средств (части средств) материнского семейного капитала и дохода от их инвестирования на формирование накопительной пенсии», – говорится в приказе Минтруда.
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Получатель маткапитала в течение шести месяцев вправе подать заявление о перенаправлении средств после их отзыва на счет в Пенсионном фонде. Этот срок может быть продлен еще на шесть месяцев при подаче соответствующего заявления в ПФР.
Таким образом, женщины смогут снова инвестировать маткапитал. В течение полугода со дня возврата на счет в ПФР матери нужно решить, на что направить эти деньги. Если этого не сделать, то средства по умолчанию пойдут на накопительную пенсию. Это произойдет в течение трех месяцев после окончания полугодового срока, установленного для перевода маткапитала на другие цели.
https://dostup1.ru/finance/V-Rossii-izmenilis-pravila-ispolzovaniya-matkapitala_136051.html