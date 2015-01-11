2021-04-12YEKT10:00:00 | Новости Городские новости Скоро в округе начнется генеральная уборка Весенний субботник в округе пройдет с 19 апреля по 07 мая – эти сроки, а также комплекс соответствующих мероприятий обозначены в постановлении администрации, которое подписал Евгений Щербаков в конце прошлой недели.

Участниками санитарной уборки станут организации и активные жители. Обычно все они старались провести субботники до майских праздников, но в этом году по погодным условиям график сместился.

В постановлении этого года нет никаких изменений и дополнений по сравнению с прошлым годом: с инициативой проведения уборки выступил руководитель муниципалитета. Он определил не только сроки, но и круг ответственных лиц, а также места, обязательные для наведения чистоты. Все работы должны быть произведены с учетом Правил благоустройства, действующих на территории Озерского городского округа.

Особые задания выданы муниципальным предприятиям и учреждениям, которые обязаны очистить подведомственную им территорию, своевременно вывезти мусор, затем отчитаться о проделанной работе в Единый дежурно-диспетчерский центр МУ «Поисково-спасательная служба ОГО».

Согласно постановлению о весенних субботниках, в данный период будет усилена очистка загородных дорог и городских улиц, тротуаров, газонов, остановочных площадок городского пассажирского транспорта с вывозом мусора. Этот процесс поручено строго контролировать Управлению капитального строительства и благоустройства.

Всем управляющим организациям и собственникам помещений многоквартирных домов, находящихся в непосредственном управлении, рекомендовано организовать уборку придомовых территорий, подвалов, чердаков и лестничных клеток многоквартирных домов, ремонтируемых объектов с учетом прилегающих территорий (с вывозом мусора), привлечь к субботникам общественные объединения и собственников жилых помещений. Контроль за происходящим будут осуществлять специалисты Управления ЖКХ при регулярных обходах и объездах придомовых территорий.

Как всегда, муниципальные экологи уделят внимание потребительским гаражным и гаражно-строительным кооперативам, садоводческим некоммерческим товариществам, индивидуальным жилым домам. В пределах их владений тоже должен быть наведен порядок. Отделу охраны окружающей среды поручено организовать рейды-проверки санитарно-экологического состояния этих, а также незакрепленных, бесхозяйных территорий и водоохранных зон озер.

В документе содержится напоминание всем физическим и юридическим лицам о необходимости заключить договоры с региональным оператором на оказание услуг по вывозу мусора после проведения работ по санитарной очистке. Следует отметить, что по закону Челябинской области «Об административных правонарушениях», наложен запрет на сжигания листвы, травы, частей кустарников и остатков другой растительности, а также не допускается разведение костров и сброс мусора вне специально отведенных для этого местах, его сжигание. За несоблюдение данных требований предусмотрены внушительные штрафы. Кроме того, по Правилам благоустройства, на территории Озерского городского округа мусор от субботников необходимо собирать в мешки.

Ответственность за организацию весенних субботников в округе глава Евгений Щербаков возложил на своего первого заместителя Сбитнева И.М., начальника Управления капитального строительства и благоустройства Белякову Н.Г., начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства Левину Н.В.

Постановление администрации Озерского городского округа от 09.04.2021 № 817

Информация предоставлена: Участниками санитарной уборки станут организации и активные жители.Обычно все они старались провести субботники до майских праздников, но в этом году по погодным условиям график сместился.В постановлении этого года нет никаких изменений и дополнений по сравнению с прошлым годом: с инициативой проведения уборки выступил руководитель муниципалитета. Он определил не только сроки, но и круг ответственных лиц, а также места, обязательные для наведения чистоты. Все работы должны быть произведены с учетом Правил благоустройства, действующих на территории Озерского городского округа.Особые задания выданы муниципальным предприятиям и учреждениям, которые обязаны очистить подведомственную им территорию, своевременно вывезти мусор, затем отчитаться о проделанной работе в Единый дежурно-диспетчерский центр МУ «Поисково-спасательная служба ОГО».Согласно постановлению о весенних субботниках, в данный период будет усилена очистка загородных дорог и городских улиц, тротуаров, газонов, остановочных площадок городского пассажирского транспорта с вывозом мусора. Этот процесс поручено строго контролировать Управлению капитального строительства и благоустройства.Всем управляющим организациям и собственникам помещений многоквартирных домов, находящихся в непосредственном управлении, рекомендовано организовать уборку придомовых территорий, подвалов, чердаков и лестничных клеток многоквартирных домов, ремонтируемых объектов с учетом прилегающих территорий (с вывозом мусора), привлечь к субботникам общественные объединения и собственников жилых помещений. Контроль за происходящим будут осуществлять специалисты Управления ЖКХ при регулярных обходах и объездах придомовых территорий.Как всегда, муниципальные экологи уделят внимание потребительским гаражным и гаражно-строительным кооперативам, садоводческим некоммерческим товариществам, индивидуальным жилым домам. В пределах их владений тоже должен быть наведен порядок. Отделу охраны окружающей среды поручено организовать рейды-проверки санитарно-экологического состояния этих, а также незакрепленных, бесхозяйных территорий и водоохранных зон озер.В документе содержится напоминание всем физическим и юридическим лицам о необходимости заключить договоры с региональным оператором на оказание услуг по вывозу мусора после проведения работ по санитарной очистке. Следует отметить, что по закону Челябинской области «Об административных правонарушениях», наложен запрет на сжигания листвы, травы, частей кустарников и остатков другой растительности, а также не допускается разведение костров и сброс мусора вне специально отведенных для этого местах, его сжигание. За несоблюдение данных требований предусмотрены внушительные штрафы. Кроме того, по Правилам благоустройства, на территории Озерского городского округа мусор от субботников необходимо собирать в мешки.Ответственность за организацию весенних субботников в округе глава Евгений Щербаков возложил на своего первого заместителя Сбитнева И.М., начальника Управления капитального строительства и благоустройства Белякову Н.Г., начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства Левину Н.В.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-04-12YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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